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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Адвокат Антоненка прокоментував різницю у фото з соцмереж і камер спостереження

      765 Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / 24 канал

      У справі є експертизи відео з камер спостережень, з яких слідство вийшло на Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко. Потім ці фотографії порівнювали зі світлинами підозрюваних у соціальних мережах.

      Як зазначив Дмитро Гнап у програмі "Після всього", завдяки цьому слідство дійшло висновку, що мовляв Аентоненко і людина, яка засвітилася на відеозаписах – одна та сама.

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      справа шеремета антоненко
      Порівняння фото з соціальних мереж та камер спостереження

      На фото видно, що зріст людей відрізняється. Це прокоментував адвокат заарештованого Андрія Антоненка Костянтин Татарченко. 

      Намагалися доказати це слідчим у суді. Це робив і сам Андрій. Там є й інші фото у справі. І він звертав увагу, що у нього є татуювання на руках, а на тих фото – нема їх. Ми це зазначали у слідчому суді. Наші доводи тривали близько 3 годин, але це, на жаль, не викликало ніяких сумнівів у слідчого суді,
      – заявив правозахисник.

      Що відомо про підозру Антоненку:

      ► Хто такий Антоненко. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант.

      ► У чому підозрюють Антоненка. У справі його підозрюють в участі закладання вибухівки під авто Шеремета.

      ► Яке рішення суду. Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

      Докази слідства проти Антоненка:

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      ► Чому частина суспільства обурилася:

      Частина українського суспільсва обурилася, адже вважає, що названих доказів недостатньо (наприклад: зовняшня схожість, місце проживання недалеко від вибуху, телефонні розмови).

      За основною версією правоохоронців, Шеремета вбили для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак ця версія викликала чимало критики у суспільства, адже таке вбивство не схоже на дестабілізацію, окрім цього частина громадян не розуміє – навіщо підозрюваним (ветеранам та волонтерам) робити це.

      Відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета

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      16 грудня
      7346
      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
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