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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Адвокат Антоненка: Найближчим часом ми неприємно здивуємо Авакова

      1902 Читать новость на русском
      Арсен Аваков / GettyImages

      Адвокат Андрія Антоненка Riffmaster – підозрюваного у справі про вбивство Шеремета – Костянтин Татарченко заявив, що незабаром вони здивують Армена Авакова, адже у них вже є стовідсоткове алібі.

      Про це він заявив в фефрі 24 каналу у програмі "Після всього".

      Важливо: Вбивство Шеремета: чи доведуть справу до кінця

      "Ми сьогодні (16 грудня – 24 канал) збиралися, скажемо так, тактичною групою захисту, відпрацьовували саме цей момент (алібі – 24 канал)", – розповів адвокат.

      ВІн підкреслив, що вважає одним із ключових моментів саме те, що їм потрібно доводити свою непричетність і невинуватість, хоча це суперечить вимогам чинного законодавста.

      І в процесі наших розмов, в процес обробки інформації, яку ми майже щогодинно отримуємо від різних джерел (зокрема, і процесуальних), ми дішли висновку, що мій клієнт Андрій Антоненко Riffmaster та інша особа (я поки не буду називати хто, бо це не мій клієнт), мають стовідсоткове алібі. і я думаю, що ми найближчим часом неприємно здивуємо Арсена Борисович,
      – наголосив Костянтин Татарченко.

      Що відомо про підозру Антоненку:

      ► Хто такий Антоненко. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант.

      ► У чому підозрюють Антоненка. У справі його підозрюють в участі закладання вибухівки під авто Шеремета. 

      ► Яке рішення суду. Згідно з рішенням суду, Антоненко протягом 2 місяців – до 8 лютого 2020 року – перебуватиме під вартою.

      антоненко
      Андрій Антоненко

      ► Докази слідства проти Антоненка:

      • Висновки експертизи свідчать, що чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто Шеремети – це саме Антоненко. А жінка – Кузьменко.
      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко живе поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      ► Чому частина суспільства обурилася:

      Частина українського суспільсва обурилася, адже вважає, що названих доказів недостатньо (наприклад: зовняшня схожість, місце проживання недалеко від вибуху, телефонні розмови). 

      За основною версією правоохоронців, Шеремета вбили для того, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак ця версія викликала чимало критики у суспільства, адже таке вбивство не схоже на дестабілізацію, окрім цього частина громадян не розуміє – навіщо підозрюваним (ветеранам та волонтерам) робити це.

      Відео: все, що відомо у справі про вбивство Шеремета

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Новини політики
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