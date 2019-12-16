Адвокат Антоненко: В ближайшее время мы неприятно удивим Авакова

Адвокат Андрея Антоненко Riffmaster – подозреваемого по делу об убийстве Шеремета – Константин Татарченко заявил, что вскоре они удивят Арсена Авакова, ведь у них уже есть стопроцентное алиби.

Об этом он заявил в эфире 24 канала в программе "После всего".

Важно: Убийство Шеремета ли доведут дело до конца

"Мы сегодня (16 декабря – 24 канал) собирались, скажем так, тактической группой защиты, отрабатывали именно этот момент (алиби – 24 канал)", – рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает одним из ключевых моментов именно то, что им нужно доказывать свою непричастность и невиновность, хотя это противоречит требованиям действующего законодавста.

И в процессе наших разговоров, в процесс обработки информации, которую мы почти ежечасно получаем от различных источников (в том числе и процессуальных), мы пришли к выводу, что мой клиент Андрей Антоненко Riffmaster и другое лицо (я пока не буду называть кто, потому что это не мой клиент), имеют стопроцентное алиби. И я думаю, что мы в ближайшее время неприятно удивим Арсена Борисович,

– отметил Константин Татарченко.

Что известно о подозрении Антоненко:

► Кто такой Антоненко. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант.

► В чем подозревают Антоненко. По делу его подозревают в участии закладки взрывчатки под автомобиль Шеремета.

► Каково решение суда. Согласно решению суда, Антоненко в течение 2 месяцев – до 8 февраля 2020 года – будет находиться под стражей.



Андрей Антоненко

► Доказательства следствия против Антоненко:

Выводы экспертизы свидетельствуют, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета – это именно Антоненко. А женщина – Кузьменко.

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключенными из 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу.

Антоненко живет вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

► Почему часть общества возмутилась:

Часть украинского общества возмутилась, поскольку считает, что предоставленных доказательств недостаточно (например внешнее сходство, место проживания недалеко от взрыва, телефонные разговоры).

По основной версии правоохранителей, Шеремета убили для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако эта версия вызвала немало критики в обществе, ведь такое убийство не похоже на дестабилизацию, кроме этого часть граждан не понимает – зачем подозреваемым (ветеранам и волонтерам) делать это.

Видео: все, что известно по делу об убийстве Шеремета