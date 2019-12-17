Адвокат Антоненко осудил участие Зеленского по делу об убийстве Шеремета

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Константин Татарченко считает негативными заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова относительно установления преступников.

Как пояснил защитник в эфире программы "После всего", выходящей на 24 канале, брифинг МВД относительно новых деталей по делу Шеремета, в котором собственно и участвовал Зеленский, состоялся в момент подачи ходатайства о задержании Антоненко. А участие министра внутренних дел в одной из передач, где он продолжал обнародовать подробности и называть убийц Шеремета (на самом деле он всех называл подозреваемыми – 24 канал) происходило в момент судебного рассмотрения ходатайства о содержании под стражей его клиента.

Что сказал Зеленский на том брифинге: Не хочу, чтобы дело превратилось в сериал

"То, если президент вышел и сказал: "Спасибо Вам Арсен Борисович за то, что установили убийц. Я жду от Вас последнего этапа, когда Вы мне скажете, кто же заказал это убийство. То что должен делать судья!?" – удивляется Татарченко.

В то же время он отметил, что выступление президента во время брифинга является беспрекословно давлением на судебную систему и правоохранительные органы.

Есть вопрос, почему президент, когда издал указ о роспуске Верховной Рады, отсутствовал во время судебного заседания. И он мотивировал это тем, чтобы не осуществлять давление на суд – я пойду, а суд пусть принимает решение. Но в этом случае он присутствовал. Тем более, думаю, что это такая тонкая игра министра внутренних дел. Он, можно так сказать, подставил президента в этом вопросе. И президент не является юристом, поэтому ему трудно оценивать факты с точки зрения их принадлежности и допустимости,

– добавляет адвокат

По его мнению, президент и министр внутренних дел имеют совсем другие задачи, чем до решения суда устанавливать виновных.

"Потому что он называет на всю страну конкретные фамилии до обвинительного приговора, который вступил в силу. Это у нас запрещает действующее законодательство, и думаю по этому поводу подготовим соответствующие иски в суд, и будем привлекать к ответственности именно за распространение недостоверной информации. Следствие пока имеет 2 месяца для того, чтобы либо направить обвинительный акт либо суду, либо принять другое решение, в том числе и относительно закрытия уголовного производства. Если подозрение не подтвердят, то что же тогда делать. Очень важные лица уже сказали свое мнение", – подытожил Татарченко.

К теме! Такие овцы есть в любом стаде, – Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета волонтерах

Коротко о деле убийства Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.

Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.



Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала