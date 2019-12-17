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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Адвокат Антоненко осудил участие Зеленского по делу об убийстве Шеремета

      32 Читати новину українською
      Президент Украины Владимир Зеленский / Getty Images

      Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Константин Татарченко считает негативными заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова относительно установления преступников.

      Как пояснил защитник в эфире программы "После всего", выходящей на 24 канале, брифинг МВД относительно новых деталей по делу Шеремета, в котором собственно и участвовал Зеленский, состоялся в момент подачи ходатайства о задержании Антоненко. А участие министра внутренних дел в одной из передач, где он продолжал обнародовать подробности и называть убийц Шеремета (на самом деле он всех называл подозреваемыми – 24 канал) происходило в момент судебного рассмотрения ходатайства о содержании под стражей его клиента.

      Что сказал Зеленский на том брифинге: Не хочу, чтобы дело превратилось в сериал

      "То, если президент вышел и сказал: "Спасибо Вам Арсен Борисович за то, что установили убийц. Я жду от Вас последнего этапа, когда Вы мне скажете, кто же заказал это убийство. То что должен делать судья!?" – удивляется Татарченко.

      В то же время он отметил, что выступление президента во время брифинга является беспрекословно давлением на судебную систему и правоохранительные органы.

      Есть вопрос, почему президент, когда издал указ о роспуске Верховной Рады, отсутствовал во время судебного заседания. И он мотивировал это тем, чтобы не осуществлять давление на суд – я пойду, а суд пусть принимает решение. Но в этом случае он присутствовал. Тем более, думаю, что это такая тонкая игра министра внутренних дел. Он, можно так сказать, подставил президента в этом вопросе. И президент не является юристом, поэтому ему трудно оценивать факты с точки зрения их принадлежности и допустимости,
      – добавляет адвокат

      По его мнению, президент и министр внутренних дел имеют совсем другие задачи, чем до решения суда устанавливать виновных.

      "Потому что он называет на всю страну конкретные фамилии до обвинительного приговора, который вступил в силу. Это у нас запрещает действующее законодательство, и думаю по этому поводу подготовим соответствующие иски в суд, и будем привлекать к ответственности именно за распространение недостоверной информации. Следствие пока имеет 2 месяца для того, чтобы либо направить обвинительный акт либо суду, либо принять другое решение, в том числе и относительно закрытия уголовного производства. Если подозрение не подтвердят, то что же тогда делать. Очень важные лица уже сказали свое мнение", – подытожил Татарченко.

      К теме! Такие овцы есть в любом стаде, – Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета волонтерах

      Коротко о деле убийства Шеремета

      • Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль.
      • Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых – волонтеров и бывших добровольцев войны на Донбассе: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

      Суд
      Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Расследования Андрей Антоненко Riffmaster Министерство внутренних дел Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Новости политики
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