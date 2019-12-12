Такие овцы есть в любом стаде, – Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета волонтерах

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета до сих пор продолжается. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления, которые оказались волонтерами и ветеранами войны на Донбассе. Однако фамилия заказчика пока неизвестна следствию.

Глава МВД в эфире "Право на власть" отметил, что на брифинге по делу убийства Шеремета правоохранители показали лишь 7-10% информационных фактов по расследованию. Однако дело еще не закрыто, а расследование продолжается.

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Аваков добавил, что 12 декабря полицейские задержали целую группу подозреваемых в убийстве журналиста. Им уже предъявлены обвинения.

Однако фамилию заказчика Шеремета министр не назвал. По его словам, у правоохранителей пока нет ответов на все вопросы и "есть вопрос о роли определенных людей".

"Следствие ищет заказчика... Мы представили обвинения (подозреваемым – 24 канал), а любой имеет право доказать свою невиновность в суде. Мы считаем, что наши аргументы очень серьезные. Сегодня мы назвали, а завтра представим в суде абсолютно все экспертизы, отечественные и те, которые провел эксперт из Великобритании", – сказал Аваков.

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Глава МВД также отметил, что не надо думать будто все военные или волонтеры одинаковые. Но если они совершили преступление, то должны отвечать перед законом.

Люди, которые были нами обвинены, которые также были на войне, занимались волонтерством (хотя кто-то наживал на этом "бизнесе" дома и машины, как это ни печально) – такие овцы есть в любом стаде. Но это не значит, что все остальные патриоты плохие. Совсем нет. Я хочу таких людей защитить и сказать, что мы в них верим и надеемся на них,

– подытожил Аваков.

Как полиция раскрыла дело убийства Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Авто, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.

После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела.

В убийстве Павла Шеремета подозревают: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта под ником Riffmaster и ветерана Андрея Антоненко, бывших военных Владислава и Инну Грищенко.

Дугарь, Кузьменко и Антоненко 12 декабря было объявлено о подозрении, в их домах проводят обыски. Семье Грищенко подозрение пока не объявляли, пока они находятся под стражей по другому делу – о покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.

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