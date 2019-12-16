Адвокат Антоненка засудив участь Зеленського у справі про вбивство Шеремета

Адвокат підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Костянтин Татарченко вважає негативними заяви українського президента Володимира Зеленського та очільника МВС Арсена Авакова щодо встановлення злочинців.

Як пояснив захисник у ефірі програми "Після всього", що виходить на 24 каналі, брифінг МВС щодо нових деталей у справі Шеремета, в якому власне і брав участь Зеленський, відбувся у момент подання клопотання щодо затримання Антоненка. А участь міністра внутрішніх справ у одній з передач, де він продовжував оприлюднювати подробиці та називати вбивць Шеремета (насправді він усіх називав підозрбваними – 24 канал), відбувалася у момент судового розгляду клопотання про тримання під вартою його клієнта.

Що сказав Зеленський на тому брифінгу: Не хочу, щоб справа перетворилась у серіал

"То, якщо президент вийшов і сказав: "Дякую Вам Арсену Борисовичу за те, що встановили вбивць. Я чекаю від Вас останнього етапу, коли Ви мені скажете, хто ж замовив це вбивство. То що має робити суддя!?" – дивується Татарченко.

Водночас він наголосив, що виступ президента під час брифінгу є беззаперечно тиском на судову систему та правоохоронні органи.

Є питання, чому президент, коли видав указ про розпуск Верховної Ради, був відсутнім під час судового засідання. І він мотивував це тим, щоб не здійснювати тиск на суд – я піду, а суд нехай ухвалює рішення. Але в цьому випадку він був присутнім. Тим більше, думаю, що це така тонка гра міністра внутрішніх справ. Він, можна так сказати, підставив президента у цьому питання. І президент не є юристом, тому йому важко оцінювати факти з точки зору їх належності та допустимості,

– додає адвокат

На його думку, президент і міністр внутрішніх справ мають зовсім інші завдання, аніж до рішення суду встановлювати винних.

"Бо він називає на всю країну конкретні прізвища до обвинувального вироку, який набув чинності. Це у нас забороняє чинне законодавство, і думаю з цього приводу підготуємо відповідні позови до суду, і будемо притягати до відповідальності саме за розповсюдження недостовірної інформації. Слідство наразі має 2 місяці для того, щоб або спрямувати обвинувальний акт або суду, або ухвалити інше рішення, зокрема й щодо закриття кримінального провадження. Якщо підозру не підтвердять, то що ж тоді робити. Дуже поважні особи вже сказали свою думку", – підсумував Татарченко.

До теми! Такі вівці є в будь-якому стаді, – Аваков про підозрюваних у вбивстві Шеремета волонтерів

Коротко про справу вбивства Шеремета

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.

Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.



Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу