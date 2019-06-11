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      Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради

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      Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради
      Зеленський прийшов на засідання Конституційного суду щодо розпуску Ради / 24 канал

      У Конституційному суді України розпочалося засідання, на якому суд розгляне законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Голова держави прийшов на засідання, як і обіцяв.

      Під час судового засідання Зеленський сказав, що виражає свою повагу до Конституційного суду. Він запевнив, що рівень довіри громадян до Верховної Ради дуже низький – 4%.

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      Зеленський впевнений у своїй юридичній позиції. Він заявив, що "спроба припинити розпуск – це спроба нардепів зачепитися за своє місце". Пізніше Володимир Зеленський вирішив покинути засідання, а слово передав своєму представнику Федору Веніславському.

      Я покидаю залу, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском,
      – наголосив президент України.

      Зеленський вирішив покинути засідання Конституційного суду: дивіться відео

      Напередодні Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому зазначив, що "вперше за 28 років історії незалежної України, президент прийде на засідання суду, а не навпаки – коли хазяїн викликає своїх слуг-суддів до себе в кабінет".

      Відеозвернення президента Зеленського щодо засідання Конституційного суду:

      Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

      Пізніше Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду. Наразі заідання суду триває, рішення буде згодом.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Конституційний суд Володимир Зеленський Розпуск Ради Судді Президент України
      Джерело: 24 канал
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