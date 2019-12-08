Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси

Президент России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря проговорили больше 5 часов, но, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Какие настроения в Беларуси и что это объединение означает для Украины, разбирался журналист 24 канала.

Лидеры договариваются о создании конфедерации – объединении двух суверенных государств чуть ли не с единственным парламентом, налоговыми органами и правительством. Речь идет как будто только об экономическом сотрудничестве, но поскольку содержание документов, которые хотят подписать президенты, общественности неизвестно, в Беларуси говорят об угрозе потери независимости. Ведь любое объединение в контексте этих государств, означает поглощение Россией "младшего брата".

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Идея о союзном государстве между Россией и Беларусью существует давно, но если раньше белорусы хотели этого объединения, то теперь таких людей становится все меньше, говорят социологи. По информации, которую 24 каналу из Минска сообщил глава белорусского "Движения Салидарнасьци "Разам" Вячеслав Сивчик, только 7% белорусов хотят союза с Россией. Это данные академии наук Республики Беларусь.

К слову, сам Вячеслав не раз страдал от режима Лукашенко – его били и бросали в тюрьму за то, что он имеет другое мнение, чем власть.

О чем будет союз России и Беларуси?

Ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта концепции сближения законодательства России и Беларуси.

Что известно о союзе?Страны ведут переговоры про единый Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и внешнеполитическую торговлю. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии. Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.

Абсолютное большинство людей в Беларуси с тревогой ждут этого дня, говорит Вячеслав Сивчик. Никто не знает точно, что именно происходит. Я имею в виду формат документа, который собирается подписать Лукашенко с Путиным.

Также белорусский общественный деятель сообщил, что даже депутаты белорусского парламента не смогли узнать о содержании документов. На их запросы просто никто не ответил.

Именно угроза масштабных манифестаций и побуждает держать в тайне подробности встречи в Сочи и Москве.

У Путина есть глобальные планы на Беларусь и Украину. После его встречи с Лукашенко, состоится встреча в нормандском формате, где будут решать украинский вопрос. Президенту России не нужны большие акции протеста в Минске накануне этой встречи,

– сказал Сивчик.

Однако манифестации все же состоялись. Седьмого декабря в Минске и Киеве белорусы и солидарные с ними украинцы вышли против союза России и Беларуси. Также солидарные акции прошли в Брюсселе, Варшаве и других европейских городах.

Кстати, акции протеста в Беларуси не бесплатны. После изменений законодательства, граждане должны заплатить милиции несколько тысяч долларов за реализацию своего права на протест. То есть активистам надо еще платить за то, чтобы их били, говорит Сивчик.

Он также сообщил, что в Беларуси нет пророссийских акций, поэтому нельзя верить кремлевской пропаганде, якобы за союз с Россией там выступают 90% населения. Это манипуляция, заявил Сивчик.



Вячеслав Сивчик / Фото с Facebook

Информационная война, по его словам, является очень сильным инструментом, который способен изменять мнения людей.

"Мне очень жаль, что социологические исследования показали, что Лукашенко считают самым популярным зарубежным политиком в Украине. Это говорит о том, что украинцы мало знают о белорусских реалиях", – говорит Сивчик.

Что говорит сам Лукашенко?

Он уверяет, что никакой сдачи национальных интересов не произойдет.

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Ни один документ мной не будет утвержден, если будет противоречить главным принципам общества: это суверенитет и независимость нашего государства. Если не будут решены принципиальные вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны,

– подчеркнул он.

Президент Беларуси пояснил, что его страну не пускают на российский рынок и поэтому она теряет 9 миллиардов долларов в год.

Мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российском рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Простите, на хр*на нужен такой союз. Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу еще и не так сказать,

– отметил Лукашенко.

Он добавил, что интеграция Беларуси и России возможна только на равных условиях, однако пока нечего переживать.

"Мы хотим равных условий – вот это будет союз. Может, к объединению государств дойдем. Но пока не парьтесь, я такой же патриот, как и вы", – подытожил глава Беларуси.

Все уже привыкли, что заявления белорусского постоянного президента бывают довольно противоречивыми.

Например, в сентябре он заявлял, что белорусы и русские один народ, а в ноябре уже выдвинул территориальные претензии к РФ – он сказал, что Калининградская область это "наша" территория. Затем Лукашенко конечно отшутился, мол, мы с Путиным это обсудили.



Александр Лукашенко / 24 канал

Не забыл президент Беларуси в контексте Калининградской области по-злому пошутить и об Украине.

Хорошо, что ее (Калининградскую область – 24 канал) не присоединили к Беларуси раньше, чем Крым к Украине, потому что оказалось, что "неправильно" сделали,

– пошутил Лукашенко.

Шутки шутками, но Лукашенко вполне серьезно сказал, что не предаст России.

Украинский интерес

Эксперты отмечают, что в случае создания союзного государства между Россией и Белоруссией, Украина будет иметь новые риски, поскольку граница с агрессором в таком случае увеличится.

Если вспомнить, что президент России Владимир Путин уже одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь, это повышает уровень военной угрозы.

С экономической точки зрения, у Минска не будет места для реализации выгодных ему программ, в том числе – значительной части инициатив в украинском направлении.

Чем может все это закончиться?

Зависит от устойчивости Беларуси. Лукашенко годы демонстрирует умение успешно уклоняться от "братских" объятий Кремля со всеми экономическими удавками, которые использует Россия. Беларусь последние годы активно привлекает китайских инвесторов в экономику, таким образом формируя себе еще один (довольно ощутимый) инвестиционный канал. При этом в Беларуси не позволяют очень высоко поднимать голову тем политическим силам, которые слишком активно демонстрируют свою приверженность России.



"Я вам не пацан", – Лукашенко пообещал, что Беларусь не войдет в состав России / Фото: 24 канал

Будем надеяться, что соглашение между Россией и Беларусью не лишит нашего соседа независимости и украинцы и белорусы вместе смогут выстоять и защититься от очередного российского ига, которое на нас хотят "надеть" диктаторы. Мы уверены, что место Украины и Беларуси в свободной, демократической Европе, где обеспечена свобода слова и экономический достаток.

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