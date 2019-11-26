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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Это наша область, – Лукашенко неожиданно озвучил "территориальные претензии" к России

      35 Читати новину українською
      Лукашенко считает Калининград своим, Путин – не против / Коллаж 24 канала

      Калининградская область – кусочек России, отделенный от ее основной территории. А вот Александр Лукашенко считает этот регион "своим" и прямо прямо об этом говорит. Более того, белорусский президент заявил, что сам Путин – не против.

      25 ноября Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым заявил, что эта российская область – и важный экономический партнер Беларуси, и исторически близкий регион, да и вообще просто "наша область". Об этом рассказали в news.tut.by.

      Немного раньше: На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией

      Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (который Путин – 24 канал) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград – это наша область, за нее отвечали и отвечаем прежде всего мы, а не Россия. Путин говорит: "Я не против",
      – признался Лукашенко.

      После этого президент Беларуси решил объяснить, а заодно и пошутить.

      ► Объяснение: "В этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно".

      ► Шутка: "Может, хорошо, что так не сделали, потому что Крым присоединили к Украине – а оказалось, что "неправильно" сделали".

      Стоит признать, иногда грустные у Лукашенко шутки.

      Алиханов, к слову, впоследствии прокомментировал заявление Лукашенко такими простыми словами: "Ничего плохого в виду он не имел".

      Смотрите также: В страну лучше не возвращайтесь Лукашенко пригрозил белорусским спортсменам – видео

      Ученые объяснили, какое значение имеет гомосексуальность в природе
      25 ноября
      81
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко Курьезные новости
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