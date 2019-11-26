Це наша область, – Лукашенко несподівано озвучив "територіальні претензії" до Росії

Калінінградська область – шматочок Росії, відділений від її основної території. Та ось Олександр Лукашенко вважає цей регіон "своїм" і прямо прямо про це говорить. Ба більше, білоруський президент заявив, що сам Путін – не проти.

25 листопада Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Калінінградської області Росії Антоном Аліхановим заявив, що ця російська область – і важливий економічний партнер Білорусі, й історично близький регіон, та й взагалі просто "наша область". Про це розповіли у news.tut.by.

Трохи раніше: На хр*на нам такий союз, – Лукашенко про інтеграцію з Росією

Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (котрий Путін – 24 канал) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград – це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія. Путін каже: "Я не проти",

– зізнався Лукашенко.

Після цього президент Білорусі вирішив пояснити, а заодно й пожартувати.

► Пояснення: "У цьому велика історія. Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі. Тоді було все одно".

► Жарт: "Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України – виявилося, що "неправильно" зробили".

Варто визнати, іноді сумні у Лукашенка жарти.

Аліханов, до слова, згодом прокоментував заяву Лукашенка такими простими словами: "Нічого поганого на увазі він не мав".

Дивіться також: До країни краще не повертайтеся: Лукашенко пригрозив білоруським спортсменам – відео