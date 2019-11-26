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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Це наша область, – Лукашенко несподівано озвучив "територіальні претензії" до Росії

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      Лукашенко вважає Калінінград своїм, Путін – не проти / Колаж 24 каналу

      Калінінградська область – шматочок Росії, відділений від її основної території. Та ось Олександр Лукашенко вважає цей регіон "своїм" і прямо прямо про це говорить. Ба більше, білоруський президент заявив, що сам Путін – не проти.

      25 листопада Олександр Лукашенко під час зустрічі з губернатором Калінінградської області Росії Антоном Аліхановим заявив, що ця російська область – і важливий економічний партнер Білорусі, й історично близький регіон, та й взагалі просто "наша область". Про це розповіли у news.tut.by.

      Трохи раніше: На хр*на нам такий союз, – Лукашенко про інтеграцію з Росією

      Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (котрий Путін – 24 канал) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград – це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія. Путін каже: "Я не проти", 
      – зізнався Лукашенко.

      Після цього президент Білорусі вирішив пояснити, а заодно й пожартувати.

      ► Пояснення: "У цьому велика історія. Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі. Тоді було все одно".

      ► Жарт: "Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України – виявилося, що "неправильно" зробили".

      Варто визнати, іноді сумні у Лукашенка жарти.

      Аліханов, до слова, згодом прокоментував заяву Лукашенка такими простими словами: "Нічого поганого на увазі він не мав".

      Дивіться також: До країни краще не повертайтеся: Лукашенко пригрозив білоруським спортсменам – відео

      Читати повністю: https://news.tut.by/economics/662631.html

      Вагітна модель plus-size знялась у білизні: пікантні фото
      25 листопада
      760
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курйозні новини Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії Володимир Путін
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