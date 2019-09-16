Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину

В начале сентября Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Подробности этой программы уже известны. Чем она грозит Украине – разбирались журналисты 24 канала.

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Давайте внимательнее присмотримся к тому, что происходит между этими двумя странами.

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Что такое Союзное государство России и Беларуси?

Это такой конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь. Он предусматривает поэтапное внедрение единого экономического, таможенного, валютного, военного, юридического, гуманитарного, культурного, а в итоге – и политического пространства.

Договор о создании этого Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Церемонию подписания подогнали к годовщине Беловежского соглашения 1991 года, положившего конец Советскому Союзу. Как писали СМИ, таким образом тогдашний президент России Борис Ельцин хотел преодолеть свой комплекс разрушителя СССР.

Оппозиция в Минске сразу после ратификации этого соглашения заговорила об общем предательстве и угрозе поглощения Беларуси Россией. В России тогда апеллировали тем, что белорусский лидер Александр Лукашенко раскручивал эту историю, планируя подвинуть от власти Ельцина и самому стать главой Кремля. Однако с приходом к власти в России Владимира Путина, Лукашенко отказался от своих планов. Хотя продолжил декларировать приверженность России и ее лидерам.



Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь​/Фото: belsat.eu

В течение всего времени существования идеи Союзного государства Россия постоянно пыталась интегрировать Беларусь. В качестве рычагов влияния постоянно использовались экономические вопросы.

Беларусь не сильно спешила с интеграцией. С момента десятой годовщины подписания соглашения о создании этого союза, СМИ все чаще стали сравнивать его с чемоданчиком без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко.

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Почему о ней снова вспомнили?

Эту идею и не забывали, она регулярно появлялась в информационном пространстве обоих государств. Просто последние месяцы о ней заговорили активнее. Одна из важных причин – россияне увидели, что постепенно теряют рычаги контроля над Беларусью.

В декабре 2018 года стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси. С марта 2019 года вопрос начал обсуждаться активно и регулярно. В августе президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект программы действий по интеграции страны с Российской Федерацией.

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Судя по тому, что обсуждается публично, этот документ касается чисто экономической составляющей возможной интеграции. За полтора года предлагают внедрить единый Налоговый кодекс для обеих стран, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс. Кроме того, государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, фактически объединить банковский надзор, но оставить два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.

О какой-то политической интеграции речь не идет. Однако, потеря контроля над экономикой страны означает потерю власти. Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому с самого начала 2019 года регулярно повторяет, что большинство граждан его страны выступают против объединения с Россией, что вопрос суверенитета – это святое, и РФ не может "угнетать и наклонять" его страну.

Чем может все это закончиться?

Зависит от устойчивости Беларуси. Лукашенко годы демонстрирует умение успешно уклоняться от "братских" объятий Кремля со всеми экономическими удавками, которые использует Россия. Беларусь последние годы активно привлекает китайских инвесторов в экономику, таким образом формируя себе еще один (довольно ощутимый) инвестиционный канал. При этом в Беларуси не позволяют очень высоко поднимать голову тем политическим силам, которые слишком активно демонстрируют свою приверженность России.



Лукашенко поддерживает идею создания Союзного государства с РФ, но на равных правах /​Фото: Новая газета

Как напомнил 24 каналу эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, такие масштабные дорожные карты как та, которую предлагают сейчас, между странами подписывались дважды. Впервые – в 2004-2005 годах. Тогда Россия и Беларусь договорились о единой валюте, которая должна была быть введена в обращение в 2006 году. Однако, с реализацией этого плана не сложилось.

"Второй раз россияне заставили Беларусь подписать дорожную карту по интеграции ключевых отраслей экономики с дедлайнами до конца 2014 года. Сейчас – 2019 год, с реализацией этого тоже не сложилось. Сейчас будет третья попытка. Россияне к ней подходят уже более масштабно и системно. Хватит ли запасов и ресурсов в Беларуси? Не знаю", – сказал Тышкевич.

Что это может означать для Украины?

Если проект все же будет реализован – для Украины он будет означать ряд проблем.

Украина получит большую протяженность границы с Россией. Если вспомнить, что президент России Владимир Путин уже одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь, это повышает уровень военной угрозы.

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Кроме того, по словам Тышкевича, с экономической точки зрения Минск не будет иметь места для реализации выгодных ему экономических программ, в том числе – значительной части экономических программ в украинском направлении.

"Если сработает "закладка" о санкционных пакетах, то Беларусь будет вынуждена синхронно с Россией проводить санкционную политику в отношении третьих стран. Тогда Беларусь попадет под ограничительные меры как Украины, так и ЕС, что уменьшит возможности для проведения собственной внешней политики", – добавил он .