19:24
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, 5 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Лукашенко обещает России "не предавать", но просит "не наклонять"

      260 Читати новину українською
      Лукашенко попросил Россию "не наклонять" Беларусь
      Лукашенко попросил Россию "не наклонять" Беларусь / ТАСС

      Президент Беларуси уже традиционно назвал Россию "старшим братом" и пообещал "не предавать". В то же время Александр Лукашенко призвал РФ "не угнетать и не наклонять" его страну.

      Белорусский лидер отверг обвинения в "измене России" и повторил, что они "один народ", об этом пишет БЕЛТА.

      Это интересно: Лукашенко хочет провести Олимпиаду в Беларуси совместно с Украиной или Россией

      Лукашенко подчеркнул, что Россия и Беларусь были "всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо". И нынешние конфликтные ситуации если и есть, то "не с русскими".

      Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата,
      – сказал он.

      Вместе с тем президент Беларуси призвал Россию к уважительному отношению.

      "Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не притесняли, чтобы не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – подчеркнул Лукашенко.

      Он напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции.

      На экономику вышли. И начинают торговаться – природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать,
      – отметил Лукашенко.

      Что сейчас происходит между Россией и Беларусью?

      Отметим, разговоры об объединении Беларуси и России наделали немало шума, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

      Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Вместе с тем президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят Россия и Беларусь.

      Что такое Союзное государство?​Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

      blog_ava
      Как правильно применять клизму
      сегодня
      3631
      Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      сегодня , 19:21 Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      2
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сегодня , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 202
      Почему украинский картофель дороже белорусского
      сегодня , 19:01 Почему украинский картофель дороже белорусского
      Ірина Поліщук 51
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сегодня , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 150
      Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      сегодня , 17:51 Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      Євгенія Мазур 174
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук