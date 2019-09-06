Лукашенко обещает России "не предавать", но просит "не наклонять"

Президент Беларуси уже традиционно назвал Россию "старшим братом" и пообещал "не предавать". В то же время Александр Лукашенко призвал РФ "не угнетать и не наклонять" его страну.

Белорусский лидер отверг обвинения в "измене России" и повторил, что они "один народ", об этом пишет БЕЛТА.

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Лукашенко подчеркнул, что Россия и Беларусь были "всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо". И нынешние конфликтные ситуации если и есть, то "не с русскими".

Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата,

– сказал он.

Вместе с тем президент Беларуси призвал Россию к уважительному отношению.

"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не притесняли, чтобы не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции.

На экономику вышли. И начинают торговаться – природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать,

– отметил Лукашенко.

Что сейчас происходит между Россией и Беларусью?

Отметим, разговоры об объединении Беларуси и России наделали немало шума, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы России Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Вместе с тем президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят Россия и Беларусь.

Что такое Союзное государство?​Это надгосударственное образование, охватывающее в себе Россию и Беларусь, с единственным пространством, которое поэтапно организуется. Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между тогдашним исполняющим обязанности президента РФ Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.