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      Лукашенко обіцяє Росії "не зраджувати", але просить "не нахиляти"

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      Лукашенко попросив Росію "не нахиляти" Білорусь
      Лукашенко попросив Росію "не нахиляти" Білорусь / ТАСС

      Президент Білорусі вже традиційно назвав Росію "старшим братом"і пообіцяв "не зраджувати". Водночас Олександр Лукашенко закликав РФ "не гнобити і не нахиляти" його країну.

      Білоруський лідер відкинув звинувачення у "зраді Росії" і повторив, що вони "один народ", про це пише БЕЛТА.

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      Лукашенко наголосив, що Росія і Білорусь були "завжди разом, вони завжди підставляли нам плече". І теперішні конфліктні ситуації якщо і є, то "не з росіянами".

      Вони блискуче до нас ставляться. Чому ми повинні до них ставитися погано, розвертатися кудись, зраджувати їх? Як дехто каже. Цього ніколи не буде. Навіть без мене цього не буде. Білоруси не дозволять зрадити нашого старшого брата,
      – сказав він.

      Водночас президент Білорусі закликав Росію до шанобливого ставлення.

      "Але ми вимагаємо від старшого брата, щоб це був старший брат. Щоб вони не гнобили, щоб не нахиляли нас, а в скрутну хвилину підтримали", — наголосив Лукашенко.

      Він нагадав, що зараз сторони працюють над програмою з розвитку інтеграції.

      На економіку вийшли. І починають торгуватися – природний газ, нафта та інше. Ми ні в кого нічого просити не будемо. Набридло вже ці розмови вести, набридло слухати,
      – зазначив Лукашенко.

      Що зараз відбувається між Росією та Білоруссю?

      Зазначимо, розмови про об'єднання Білорусі і Росії наробили чимало галасу, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

      Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Водночас президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять Росія та Білорусь.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

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      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії
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