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      24 Канал Блоги Дмитро Снєгирьов
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Дмитро Снєгирьов

      Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі

      3268
      Росія залякує Україну напередодні нормандського формату / TASS

      Днями ватажки бойовиків самопроголошеної "ДНР" заявили про плани прийняття "закону про кордон" і закріплення у своїй "конституції" російської мову як державну.

      Я розглядаю це як інформаційно-психологічні операції російських спецслужб з метою чинення тиску на українську владу напередодні зустрічі в нормандському форматі.

      До слова: Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі: чого від неї очікують США

      Примітно, що у 2018 році, коли на окупованих територіях Донбасу проводили "вибори", а питання пролонгації "закону про особливий статус" завис у повітрі. Тоді з РФ звучали заяви про можливе визнання самопроголошених республік, після проведення "референдуму", про включення до бюджету РФ статті про фінансування цих квазіутворень.

      Нагадаю, тоді самопроголошений "голова народної ради ДНР" Пушилін встиг заявити, що на окупованих територіях Донбасу може бути проведений "референдум".

      Але в українському суспільстві багато хто попадається в ці російські пастки. Навіть наша розвідка, яка мала б більш адекватно реагувати на інформаційно-психологічні операції противника.

      Явно спланованою операцією є контрольований витік інформації про передислокацію важкої бронетехніки збройних сил РФ до кордонів України в районі Ростовської області. Відповідне відео в соцмережах активно тиражуються структурами, близькими до Головного управління розвідки Міноборони України. Варто зауважити, що Росія не в перший раз демонстративно підганяє техніку до умовної лінії українсько-російського кордону.

      8 вересня 2018 року російський "військовий кореспондент" Олександр Сладков в матеріалі для RT так само розповідав про російську військову техніку в районі населеного пункту Матвєєв Курган, поблизу кордону між Росією та Україною.

      На відео були зафіксовані РСЗВ "Ураган". Саме відео, за словами Сладкова, викладено спеціально для шпигунів. "Нехай бачать. І розмірковують, для чого все це робиться!" – підсумовував він.

      Шпигуни побачили і зробили невтішні для росіян висновки.

      Справа в тім, що ще 25 травня 2015 року в ефірі телеканалу "112 Україна" я повідомив, що за інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", Матвєєв Курган – це місце постійної дислокації окремих підрозділів 34-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в / ч 01485, місце постійної дислокації – ст. Сторожова-2, Карачаєво-Черкеська Республіка) та 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади( місце постійної дислокації- Улан-Уде).

      Все це – елемент психологічного тиску, але ніяк не підготовка до вторгнення. Робиться це з метою тиску на керівництво України і підштовхування його до прийняття рішень, вигідних Росії.

      Нашій владі краще ніяк не коментувати ці випади. Для РФ важливо підняти суб'єктність самопроголошених "республік" перед нормандським самітом, підштовхуючи Київ до прямих переговорів з Донецьком і Луганськом. Не потрібно на це реагувати. Що потрібно – це чітко тримати свої позиції з урахуванням українських інтересів і позначених "червоних ліній" (вибори в ОРДЛО – лише після виведення окупаційних військ і передачі контролю за кордоном; ніякого "особливого статусу" в Конституції України).

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      сьогодні
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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Публікації Новини України Війна на Донбасі Нормандський формат Новини політики
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