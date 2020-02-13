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      Більше сонця і менше Росії: Білорусь змінить свій герб

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      На державний символ Білорусі чекають зміни / Ілюстративне фото/ Укрінформ

      Державний символ Білорусі – герб країни – зазнає невеликих змін. Здебільшого вони матимуть художній характер. Так, об’ємнішими і більшими стануть червона зірка та промені сонця, а також – іншим кольором буде позначений контур держави.

      Окрім того, на гербі змінять положення глобуса. Через це контур Євразії, де в основному було видно Росію, замінять на обрис Європи. Про це передає Sputnik.by.

      Це цікаво: Путін вирішив змінити Конституцію, бо Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь, – ЗМІ

      Також змін зазнають і кольори напису "Республіка Білорусь", стрічок, що обвивають колосся, а також квіток льону і конюшини.

      Наразі депутати Овального залу (парламенту Білорусі) готують зміни до відповідного закону, аби невдовзі проголосувати за нього у першому читанні.

      Варіант гербу Білорусі до та після змін

      Водночас, парламентарі обіцяють: прийняття проєкту закону не спричинить додаткових витрат. Після того, як закон набере чинності не доведеться в терміновому порядку міняти зображення герба, як на будівлях, так і на документах.

      Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Білорусі Новини політики
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