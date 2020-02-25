Если не договорятся, то оккупируют: Данилов предупредил об угрозе для Беларуси со стороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения России на территорию соседней Беларуси. Мол, нашему северному соседу грозит то же самое, что произошло в Донецкой и Луганской областях.

Такая угроза со стороны России является достаточно серьезной, заявил Данилов в интервью "Новому времени".

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По его словам, Россия предпримет вторжение в случае, если не удастся решить все "дипломатическим путем". В последнее время государства особенно активно обсуждают идею так называемого союзного государства.

Россияне сейчас постоянно подталкивают Беларусь к решению "дипломатическим путем". Но я не исключаю, что там может быть вторжение,

– сказал Алексей Данилов.

К слову, ранее о возможной российско-белорусской войне заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что украинцы тоже когда-то спокойно относились к такой угрозе, пока Россия по-настоящему не напала на наше государство.

Идея союзного государства России и Беларуси: кратко

В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко и Путина завершаются безрезультативно.

Россия и Беларусь сейчас ведут переговоры о:

Едином Налоговом кодексе;

Гражданском кодексе;

внешнеполитической торговле;

унификации учета собственности и соцгарантиях;

объединении банковского надзора со стороны 2 центробанков;

едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии;

частичном объединении платежных систем;

введении с 2021 года единого доступа к госзакупкам.

Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, потому что опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.