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      Если не договорятся, то оккупируют: Данилов предупредил об угрозе для Беларуси со стороны России

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      Данилов не исключает, что Россия может напасть на Беларусь / ukrinform.ua

      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения России на территорию соседней Беларуси. Мол, нашему северному соседу грозит то же самое, что произошло в Донецкой и Луганской областях.

      Такая угроза со стороны России является достаточно серьезной, заявил Данилов в интервью "Новому времени".

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      По его словам, Россия предпримет вторжение в случае, если не удастся решить все "дипломатическим путем". В последнее время государства особенно активно обсуждают идею так называемого союзного государства.

      Россияне сейчас постоянно подталкивают Беларусь к решению "дипломатическим путем". Но я не исключаю, что там может быть вторжение,
      – сказал Алексей Данилов.

      К слову, ранее о возможной российско-белорусской войне заявлял глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что украинцы тоже когда-то спокойно относились к такой угрозе, пока Россия по-настоящему не напала на наше государство.

      Идея союзного государства России и Беларуси: кратко

      В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко и Путина завершаются безрезультативно.

      Россия и Беларусь сейчас ведут переговоры о:

      • Едином Налоговом кодексе;
      • Гражданском кодексе;
      • внешнеполитической торговле;
      • унификации учета собственности и соцгарантиях;
      • объединении банковского надзора со стороны 2 центробанков;
      • едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частичном объединении платежных систем;
      • введении с 2021 года единого доступа к госзакупкам.

      Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, потому что опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.

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      25 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости Беларуси СНБО Алексей Данилов Новости политики
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