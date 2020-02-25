00:16
26 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 25 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Якщо не домовляться, то окупують: Данілов попередив про загрозу для Білорусі з боку Росії

      - Читать новость на русском
      Данілов не виключає, що Росія може напасти на Білорусь / ukrinform.ua

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Росії на територію сусідньої Білорусі. Мовляв, нашому північному сусіду загрожує те ж саме, що відбулося у Донецькій і Луганській областях.

      Така загроза з боку Росії є доволі серйозною, заявив Данілов в інтерв'ю "Новому времени".

      Цікаво: Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди: що відомо

      За його словами, Росія вдасться до вторгнення у разі, якщо не вдасться вирішити усе "дипломатичним шляхом". Останнім часом держави особливо активно обговорюють ідею так званої союзної держави.

      Росіяни зараз постійно підштовхують Білорусь до рішення "дипломатичним шляхом". Та я не виключаю, що там може бути вторгнення,
      – сказав Олексій Данілов.

      До слова, раніше про можливу російсько-білоруську війну заявляв очільник МЗС України Вадим Пристайко. Він підкреслив, що українці теж колись спокійно ставилися до такої загрози, поки Росія по-справжньому не напала на нашу державу.

      Ідея союзної держави Росії і Білорусі: коротко

      У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.

      Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:

      • Єдиний Податковий кодекс;
      • Цивільний кодекс;
      • зовнішньополітичну торгівлю;
      • уніфікація обліку власності та соцгарантії;
      • об'єднання банківського нагляду з боку 2 центробанків;
      • єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
      • часткове об'єднання платіжних систем;
      • з 2021 року запровадження єдиного доступу до держзакупівель.

      Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.

      Коронавірус в Італії: понад 300 заражених, 11 людей померли
      25 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини Білорусі РНБО Олексій Данілов Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      25 лютого , 22:02 Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру
      Вероніка Климська
      25 лютого , 22:00 Тимчасові рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      25 лютого , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      25 лютого , 20:00 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук