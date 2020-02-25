Якщо не домовляться, то окупують: Данілов попередив про загрозу для Білорусі з боку Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про загрозу військового вторгнення Росії на територію сусідньої Білорусі. Мовляв, нашому північному сусіду загрожує те ж саме, що відбулося у Донецькій і Луганській областях.

Така загроза з боку Росії є доволі серйозною, заявив Данілов в інтерв'ю "Новому времени".

Цікаво: Білорусь почне імпортувати нафту трубопроводом Одеса – Броди: що відомо

За його словами, Росія вдасться до вторгнення у разі, якщо не вдасться вирішити усе "дипломатичним шляхом". Останнім часом держави особливо активно обговорюють ідею так званої союзної держави.

Росіяни зараз постійно підштовхують Білорусь до рішення "дипломатичним шляхом". Та я не виключаю, що там може бути вторгнення,

– сказав Олексій Данілов.

До слова, раніше про можливу російсько-білоруську війну заявляв очільник МЗС України Вадим Пристайко. Він підкреслив, що українці теж колись спокійно ставилися до такої загрози, поки Росія по-справжньому не напала на нашу державу.

Ідея союзної держави Росії і Білорусі: коротко

У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.

Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:

Єдиний Податковий кодекс;

Цивільний кодекс;

зовнішньополітичну торгівлю;

уніфікація обліку власності та соцгарантії;

об'єднання банківського нагляду з боку 2 центробанків;

єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;

часткове об'єднання платіжних систем;

з 2021 року запровадження єдиного доступу до держзакупівель.

Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.