20:26
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Ми теж були спокійними, – Пристайко допускає початок війни між Росією та Білоруссю

      552
      Вадим Пристайко / Getty images

      Відносини між Росією та Білоруссю останнім часом погіршилися. Відбувається це на тлі невдалих переговорів про Союзну державу між лідерами обох країн. Тим часом в Україні припускають: якщо Білорусь не почне боротися за свою незалежність вже тепер, то потім – може бути пізно.

      Про ймовірну військову агресію Росії проти Білорусі заговорив глава українського МЗС Вадим Пристайко. В інтерв’ю чеському виданню Respekt він зауважив: ще декілька років тому переконував у такій ситуації знайомих білоруських журналістів, однак ті йому не повірили.

      Актуально: Росія натякає на приєднання Білорусі, – Лукашенко

      Коли я офіційно заявив їм (журналістам з Білорусі – 24 канал), що якщо вони захочуть залишитися незалежними, то зіткнуться з такою ж війною, такими ж труднощами й такими ж стражданнями, як і ми, вони не повірили мені. Можливо, тепер вони менше сумніваються,
      – припустив міністр.

      Пристайко запевнив: він дуже сподівається на те, що помиляється. Втім, прикладом у тому, що побоюватись війни білорусам все ж варто, є Україна.

      "Білоруси спокійні та терплячі. Але ми були спокійними та терплячими людьми — і це буде тривати доти, поки вони не почнуть вбивати вас. Тоді ви теж починаєте вбивати. Навіть якщо супротивник сильніший, то що вам ще залишається?" – додав він.

      Глава українського МЗС вважає: у Білорусі є два варіанти: за допомогою іноземних партнерів бути розсудливими й спокійними – і програти, або "почати боротися прямо зараз".

      Союзна держава Росії та Білорусі: що відомо на цей момент

      У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.

      Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:

      • Єдиний Податковий кодекс;
      • Цивільний кодекс;
      • зовнішньополітичну торгівлю;
      • планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;
      • об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
      • створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
      • частково об'єднати платіжні системи;
      • з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.

      Це цікаво: Доля союзу Білорусі та Росії: чому Лукашенко шукає друзів у США

      Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.

      Міносвіти запрошує на державну роботу: вакансії
      сьогодні
      6100
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Вадим Пристайко МЗС України Війна Новини Росії Новини Білорусі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?
      Юрій Шуліпа 160
      сьогодні , 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
      187
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1063
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      297
      сьогодні , 17:21 Спецслужби проти інтернету: як Росія контролює мережу
      Інтернет-свобода 866
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук