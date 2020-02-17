Ми теж були спокійними, – Пристайко допускає початок війни між Росією та Білоруссю
Відносини між Росією та Білоруссю останнім часом погіршилися. Відбувається це на тлі невдалих переговорів про Союзну державу між лідерами обох країн. Тим часом в Україні припускають: якщо Білорусь не почне боротися за свою незалежність вже тепер, то потім – може бути пізно.
Про ймовірну військову агресію Росії проти Білорусі заговорив глава українського МЗС Вадим Пристайко. В інтерв’ю чеському виданню Respekt він зауважив: ще декілька років тому переконував у такій ситуації знайомих білоруських журналістів, однак ті йому не повірили.
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Коли я офіційно заявив їм (журналістам з Білорусі – 24 канал), що якщо вони захочуть залишитися незалежними, то зіткнуться з такою ж війною, такими ж труднощами й такими ж стражданнями, як і ми, вони не повірили мені. Можливо, тепер вони менше сумніваються,
– припустив міністр.
Пристайко запевнив: він дуже сподівається на те, що помиляється. Втім, прикладом у тому, що побоюватись війни білорусам все ж варто, є Україна.
"Білоруси спокійні та терплячі. Але ми були спокійними та терплячими людьми — і це буде тривати доти, поки вони не почнуть вбивати вас. Тоді ви теж починаєте вбивати. Навіть якщо супротивник сильніший, то що вам ще залишається?" – додав він.
Глава українського МЗС вважає: у Білорусі є два варіанти: за допомогою іноземних партнерів бути розсудливими й спокійними – і програти, або "почати боротися прямо зараз".
Союзна держава Росії та Білорусі: що відомо на цей момент
У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.
Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:
- Єдиний Податковий кодекс;
- Цивільний кодекс;
- зовнішньополітичну торгівлю;
- планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;
- об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
- створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
- частково об'єднати платіжні системи;
- з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.
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Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.