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      Росія натякає на приєднання Білорусі, – Лукашенко

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      Президент Білорусі Олександр Лукашенко / belta.by

      Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Раніше РФ не погодилась продавати нафту Білорусі на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі, повідомляє "РБК-Россия".

      Важливо: Путін і Лукашенко в Сочі: про що домовилися

      У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду,
      – сказав Лукашенко.

      Політик наголосив, що білоруський народ не піде цим шляхом. Після свого президентства він продовжить відстоювати суверенітет Білорусі. Однак Мінськ і Москва продовжать роботу щодо дорожних карт інтеграції.

      Лукашенко розповів, що під час перемовин з Росією він завжди вимагає рівних умов.

      Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми – різні країни, натяк на те, що треба, аби ми були одною країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, мабуть, чуєте: "Нумо включімо Білорусь у склад Росії",
      – сказав Лукашенко.

      Політик додав, що такого не хочуть ні білоруси, ні росіяни.

      Видання Bloomberg писало, що президент Росії Володимир Путін планував зберегти владу за допомогою "плана А" – створення "Союзної держави" з Білоруссю. Однак Олександр Лукашенко не погодився на це. Саме через це Росія не погодилась продавати нафту Білорусі на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.

      Довідка. Дешева нафта з РФ – одна з головних експортних статей для Білорусі, бо країна покупає сировину в Росії, переробляє її та продає за кордон.

      До теми: Путін і Лукашенко домовилися про постачання нафти у Білорусь: деталі угоди

      Що відомо про ймовірну інтеграцію Білорусі з Росією

      У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії.

      Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про:

      • єдиний Податковий кодекс;
      • Цивільний кодекс;
      • зовнішньополітичну торгівлю;
      • планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;
      • об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
      • створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
      • частково об'єднати платіжні системи;
      • з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.

      Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Законодавство Ціни Нафта Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини політики Новини Білорусі
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