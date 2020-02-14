Росія натякає на приєднання Білорусі, – Лукашенко
Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Раніше РФ не погодилась продавати нафту Білорусі на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі, повідомляє "РБК-Россия".
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У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду,
– сказав Лукашенко.
Політик наголосив, що білоруський народ не піде цим шляхом. Після свого президентства він продовжить відстоювати суверенітет Білорусі. Однак Мінськ і Москва продовжать роботу щодо дорожних карт інтеграції.
Лукашенко розповів, що під час перемовин з Росією він завжди вимагає рівних умов.
Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми – різні країни, натяк на те, що треба, аби ми були одною країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, мабуть, чуєте: "Нумо включімо Білорусь у склад Росії",
– сказав Лукашенко.
Політик додав, що такого не хочуть ні білоруси, ні росіяни.
Видання Bloomberg писало, що президент Росії Володимир Путін планував зберегти владу за допомогою "плана А" – створення "Союзної держави" з Білоруссю. Однак Олександр Лукашенко не погодився на це. Саме через це Росія не погодилась продавати нафту Білорусі на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.
Довідка. Дешева нафта з РФ – одна з головних експортних статей для Білорусі, бо країна покупає сировину в Росії, переробляє її та продає за кордон.
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Що відомо про ймовірну інтеграцію Білорусі з Росією
У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії.
Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про:
- єдиний Податковий кодекс;
- Цивільний кодекс;
- зовнішньополітичну торгівлю;
- планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;
- об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
- створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
- частково об'єднати платіжні системи;
- з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.
Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.
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