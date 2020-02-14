Россия намекает на присоединение Беларуси – Лукашенко

Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Ранее РФ не согласилась продавать нефть Беларуси на прежних условиях и сократила поставки на три четверти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство понимает интеграцию как поглощение Беларуси, сообщает "РБК-Россия".

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В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители ... Это не интеграция. Это инкорпорация. На это я никогда не пойду,

– сказал Лукашенко.

Политик отметил, что белорусский народ не пойдет по этому пути. После своего президентства он продолжит отстаивать суверенитет Беларуси. Однако Минск и Москва продолжат работу по дорожных карт интеграции.

Лукашенко рассказал, что во время переговоров с Россией он всегда требует равных условий.

Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы – разные страны, намек на то, что нужно, чтобы мы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Ну-ка включи Беларусь в состав России",

– сказал Лукашенко.

Политик добавил, что такого не хотят ни белорусы, ни россияне.

Издание Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин планировал сохранить власть с помощью "плана А" – создание "Союзного государства" с Беларусью. Однако Александр Лукашенко не согласился на это. Именно поэтому Россия не согласилась продавать нефть Беларуси на прежних условиях и сократила поставки на три четверти.

Справка. Дешевая нефть из РФ – одна из главных экспортных статей для Беларуси, потому что страна покупает сырье в России, перерабатывает ее и продает за границу.

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Что известно о возможной интеграцию Беларуси с Россией

В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии.

Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о:

едином Налоговом кодексе;

Гражданском кодексе;

внешнеполитической торговле;

планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;

объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;

создании единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии;

частичном объединении платежных систем;

с 2021 ввести единый доступ к госзакупкам.

Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.

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