Мы тоже были спокойными, – Пристайко допускает начало войны между Россией и Беларусью
Отношения между Россией и Беларусью в последнее время ухудшились. Происходит это на фоне неудачных переговоров о Союзном государстве между лидерами обеих стран. Между тем в Украине предполагают: если Беларусь не начнет бороться за свою независимость уже теперь, то потом – может быть поздно.
О вероятной военной агрессии России против Беларуси заговорил глава украинского МИД Вадим Пристайко. В интервью чешскому изданию Respekt он заметил: еще несколько лет назад убеждал в такой ситуации знакомых белорусских журналистов, однако те ему не поверили.
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Когда я официально заявил им (журналистам из Беларуси – 24 канал), что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются,
– предположил министр.
Пристайко заверил: он очень надеется на то, что ошибается. Впрочем, примером в том, что опасаться войны белорусам все же стоит, является Украина.
"Белорусы спокойные и терпеливые. Но и мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, что вам еще остается?" – добавил он.
Глава украинского МИД считает: у Беларуси есть два варианта: с помощью иностранных партнеров быть рассудительными и спокойными – и проиграть, или "начать бороться прямо сейчас".
Союзное государство России и Беларуси: что известно на этот момент
В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко и Путина завершаются безрезультативно.
Россия и Беларусь сейчас ведут переговоры о:
- Едином Налоговом кодексе;
- Гражданском кодексе;
- внешнеполитической торговле;
- планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;
- объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;
- создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
- частично объединить платежные системы;
- с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.
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Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, потому что опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.