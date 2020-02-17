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      Мы тоже были спокойными, – Пристайко допускает начало войны между Россией и Беларусью

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      Вадим Пристайко / Getty images

      Отношения между Россией и Беларусью в последнее время ухудшились. Происходит это на фоне неудачных переговоров о Союзном государстве между лидерами обеих стран. Между тем в Украине предполагают: если Беларусь не начнет бороться за свою независимость уже теперь, то потом – может быть поздно.

      О вероятной военной агрессии России против Беларуси заговорил глава украинского МИД Вадим Пристайко. В интервью чешскому изданию Respekt он заметил: еще несколько лет назад убеждал в такой ситуации знакомых белорусских журналистов, однако те ему не поверили.

      Актуально: Россия намекает на присоединение Беларуси, – Лукашенко

      Когда я официально заявил им (журналистам из Беларуси – 24 канал), что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются,
      – предположил министр.

      Пристайко заверил: он очень надеется на то, что ошибается. Впрочем, примером в том, что опасаться войны белорусам все же стоит, является Украина.

      "Белорусы спокойные и терпеливые. Но и мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, что вам еще остается?" – добавил он.

      Глава украинского МИД считает: у Беларуси есть два варианта: с помощью иностранных партнеров быть рассудительными и спокойными – и проиграть, или "начать бороться прямо сейчас".

      Союзное государство России и Беларуси: что известно на этот момент

      В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко и Путина завершаются безрезультативно.

      Россия и Беларусь сейчас ведут переговоры о:

      • Едином Налоговом кодексе;
      • Гражданском кодексе;
      • внешнеполитической торговле;
      • планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;
      • объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;
      • создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частично объединить платежные системы;
      • с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.

      Это интересно: Судьба союза Беларуси и России: почему Лукашенко ищет друзей в США

      Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, потому что опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России МИД Украины Война Вадим Пристайко Новости Беларуси
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