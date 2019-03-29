Какие шансы у Путина оккупировать Беларусь: объяснение американских СМИ

В течение последних четырех месяцев Кремль активно развивает так называемое Союзное государство, в которое входят Россия и Беларусь. Разговоров о возможной оккупации Беларуси Россией становится больше – и такой сценарий начинает действительно волновать международное сообщество.

Об угрозе для Беларуси со стороны России, в частности, предостерегали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и американский публицист Энн Эпплбаум, пишет Washington Post.

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Соглашение о тесном сотрудничестве страны подписали еще в 1997 году, однако реальных результатов в этом направлении было не много.

Некоторые российские элиты говорят о том, что создание функционального Союзного государства позволит Владимиру Путину остаться у власти после завершения его уже четвертого президентского срока в 2024 году. Он мог бы стать первым лидером новой страны,

– отмечает издание.

Однако авторы отмечают, что шансов у Путина совсем немного. Несмотря на заявления белорусского президента Александра Лукашенко о более тесной интеграции с Россией, Беларусь на самом деле постепенно дистанцируется от соседа.

Белорусские власти зависит от альянса с Россией и ее экономики, однако Лукашенко выстроил лояльную и эффективную бюрократическую систему для продвижения собственной внешней политики.

"К примеру, в 2008 году Беларусь не поддержала российское вторжение в Грузию. Она также настаивает на своем нейтралитете в войне России против Украины. Даже белорусское участие в российских интеграционных проектах вроде Союзного государства и Евразийского Союза на самом деле более риторическое, чем практическое", – считают авторы.

Вместе с тем, в течение правления Путина, Беларусь и Россия постоянно спорили. У Москві все больше наростает недовольство Лукашенко, это отражается на экономических спорах между российской и белорусской сторонами.

Минск имеет важное значение для Москвы, однако у нее заканчиваются ресурсы для поддержки правления Лукашенко. Россия не хочет теперь финансировать своего союзника в Минске, подрывая имидж Лукашенко как успешного президента.

Однако нет серьезных доказательств того, что Россия готовит атаку против Беларуси. Почему же этот сценарий так активно обсуждается в СМИ и среди политических элит? Потому что эта угроза убедительна для многих игроков, которые используют ее для продвижения собственных целей,

– пишет WP.

Так, белорусские чиновники используют угрозу российской оккупации как тактику на переговорах с ЕС и США, чтобы отсрочить выполнение их требований по правам человека.

Западные политики говорят о российской угрозе, чтобы подтолкнуть Беларусь к более тесным отношениям. Белорусские общественные группы используют этот сценарий, чтобы мотивировать правительство избавиться от российского влияния через СМИ. Даже Россия пользуется этим сценарием оккупации, чтобы нажать на Минск на переговорах об энергоносителях.

"Если Россия и решится когда-то атаковать Беларусь, это не обязательно будет для нее победой. Большинство населения и элиты страны поддерживают белорусскую независимость. А цена такого нападения будет очень высокой. Также трудно представить, что Путин станет президентом Союзного государства с реальной властью" , – отмечают авторы материала.

Так, за последние 25 лет Лукашенко показал, что он не из тех политиков, кто готов делиться вастью. Беларусь с каждым годом все чаще действует независимо.

Какие шансы у Союзного государства?

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.



Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Почти в каждой своем заявлении отмечает, что, как и раньше, поддерживает идею создания союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равных в правах.