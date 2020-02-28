Большинство россиян хотят, чтобы после четвертого срока Путин таки ушел: исследования

Россияне рассказали, хотят ли, чтобы после завершения своего очередного президентского срока президент Владимир Путин таки ушел в отставку. В этом вопросе россияне фактически разделились на две группы – 46% поддерживают такую идею, а 45% выступают против.

Опрос об отношении россиян к Владимиру Путину провели аналитики "Левада-Центра".

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Хотят ли россияне, чтобы Путин отошел от руководства страны после завершения полномочий в 2024 году:

однозначно да – 24%;

скорее да – 22%;

в общем да – 46%;

скорее нет – 25%;

однозначно нет – 20%;

в общем нет – 45%;

затрудняюсь ответить – 9%.

Исследование было проведено в течение 20-26 февраля методом личного интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения России, а всего опрошено 1 тысяча 614 человек. Погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Правление Путина в России: коротко

Владимир Путин занимал различные государственные должности в России, в частности в оборонной сфере, еще во времена первого президента Бориса Ельцина. В мае 2000 года он и сам стал президентом.

С того времени его избирали на главную должность в государстве 4 раза, а единственный перерыв был в течение 2008 – 2012 годов, когда президентом был Дмитрий Медведев. Такая ротация была вызвана тем, что по российской конституции один человек не может быть президентом более двух сроков подряд.