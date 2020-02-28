Більшість росіян хочуть, щоб після четвертого терміну Путін таки пішов: дослідження
Росіяни розповіли, чи хочуть, щоб після завершення свого чергового президентського терміну президент Володимир Путін таки пішов у відставку. У цьому питанні росіяни фактично розділилися на дві групи – 46% підтримують таку ідею, а 45% виступають проти.
Опитування про ставлення росіян до Володимира Путіна провели аналітики "Левада-Центру".
Цікаво: Путін зізнався, чи має двійника
Чи хочуть росіяни, щоб Путін відійшов від керівництва країної після завершення повноважень у 2024 році:
- однозначно так – 24%;
- скоріше так – 22%;
- загалом так – 46%;
- скоріше ні – 25%;
- однозначно ні – 20%;
- загалом ні – 45%;
- важко відповісти – 9%.
Дослідження було проведено протягом 20-26 лютого методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення Росії, а загалом опитано 1 тисячу 614 осіб. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,4%.
Правління Путіна у Росії: коротко
Володимир Путін обіймав різні державні посади у Росії, зокрема в оборонній сфері, ще за часів першого президента Бориса Єльцина. У травні 2000 року він і сам став президентом.
З того часу його обирали на головну посаду в державі 4 рази, а єдина перерва була протягом 2008 – 2012 років, коли президентом був Дмитро Медведєв. Така ротація була спричинена тим, що за російською конституцією одна людина не може бути президентом більш як два терміни поспіль.