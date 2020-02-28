Більшість росіян хочуть, щоб після четвертого терміну Путін таки пішов: дослідження

Росіяни розповіли, чи хочуть, щоб після завершення свого чергового президентського терміну президент Володимир Путін таки пішов у відставку. У цьому питанні росіяни фактично розділилися на дві групи – 46% підтримують таку ідею, а 45% виступають проти.

Опитування про ставлення росіян до Володимира Путіна провели аналітики "Левада-Центру".

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Чи хочуть росіяни, щоб Путін відійшов від керівництва країної після завершення повноважень у 2024 році:

однозначно так – 24%;

скоріше так – 22%;

загалом так – 46% ;

; скоріше ні – 25%;

однозначно ні – 20%;

загалом ні – 45% ;

; важко відповісти – 9%.

Дослідження було проведено протягом 20-26 лютого методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення Росії, а загалом опитано 1 тисячу 614 осіб. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,4%.

Правління Путіна у Росії: коротко

Володимир Путін обіймав різні державні посади у Росії, зокрема в оборонній сфері, ще за часів першого президента Бориса Єльцина. У травні 2000 року він і сам став президентом.

З того часу його обирали на головну посаду в державі 4 рази, а єдина перерва була протягом 2008 – 2012 років, коли президентом був Дмитро Медведєв. Така ротація була спричинена тим, що за російською конституцією одна людина не може бути президентом більш як два терміни поспіль.