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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Більшість росіян хочуть, щоб після четвертого терміну Путін таки пішов: дослідження

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      46% росіян хочуть, щоб Путін у 2024 році нарешті відійшов від влади / gazeta.ru

      Росіяни розповіли, чи хочуть, щоб після завершення свого чергового президентського терміну президент Володимир Путін таки пішов у відставку. У цьому питанні росіяни фактично розділилися на дві групи – 46% підтримують таку ідею, а 45% виступають проти.

      Опитування про ставлення росіян до Володимира Путіна провели аналітики "Левада-Центру".

      Цікаво: Путін зізнався, чи має двійника

      Чи хочуть росіяни, щоб Путін відійшов від керівництва країної після завершення повноважень у 2024 році:

      • однозначно так – 24%;
      • скоріше так – 22%;
      • загалом так – 46%;
      • скоріше ні – 25%;
      • однозначно ні – 20%;
      • загалом ні – 45%;
      • важко відповісти – 9%.

      Дослідження було проведено протягом 20-26 лютого методом особистого інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення Росії, а загалом опитано 1 тисячу 614 осіб. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 3,4%.

      Правління Путіна у Росії: коротко

      Володимир Путін обіймав різні державні посади у Росії, зокрема в оборонній сфері, ще за часів першого президента Бориса Єльцина. У травні 2000 року він і сам став президентом.

      З того часу його обирали на головну посаду в державі 4 рази, а єдина перерва була протягом 2008 – 2012 років, коли президентом був Дмитро Медведєв. Така ротація була спричинена тим, що за російською конституцією одна людина не може бути президентом більш як два терміни поспіль.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Соціологічне дослідження Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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