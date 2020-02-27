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      Путін зізнався, чи має двійника

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      Путін переконує, що не має двійників / Колаж 24 каналу

      Президент Росії-агресора Володимир Путін визнав, що йому раніше пропонували використовувати дублера заради власної безпеки. Проте він відмовився від такої пропозиції.

      Російський президент зауважив, що двійника йому пропонували використовувати на початку 2000-х років, пише ТАСС.

      Цікаво: Путін заявив, що хоче домовитися з Зеленським про покращення відносин

      Тема двійника виникала, але я відмовився від цієї ідеї. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом,
      – заявив Путін.

      За словами глави Кремля, користуватися дублером пропонували за умов, коли він може наражатися на небезпеку. Проте Путін переконує, що ніколи двійника так і не використовував.

      Зауважимо, російські ЗМІ неодноразово писали, що у Путіна можливо є двійники, які замінюють його на публічних заходах. Усе тому, що президент країни-агресора часто проводить офіційні зустрічі, має переговори з іноземними лідерами і постійно є "на виду" у росіян. 

      Сам Путін заперечував наявність дублера: "Це все казки. У мене нема двійників. Навіщо вони мені?".

      Який рейтинг має Путін у Росії зараз? Довіра росіян до президента Володимира Путіна продовжує знижуватися. Станом на лютий 2020 року його рейтинг впав до 35%. А це майже вдвічі менше, ніж було у 2017 році.

      Підтримують Путіна та його агресивну політику також лише третина росіян – 35%.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики
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