Путин признался, имеет ли двойника

Президент России-агрессора Владимир Путин признал, что ему раньше предлагали использовать дублера ради собственной безопасности. Однако он отказался от такого предложения.

Российский президент отметил, что двойника ему предлагали использовать в начале 2000-х годов, пишет ТАСС.

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Тема двойника возникала, но я отказался от этой идеи. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом,

– заявил Путин.

По словам главы Кремля, пользоваться дублером предлагали в условиях, когда он может подвергаться опасности. Однако Путин убеждает, что никогда двойника так и не использовал.

Заметим, российские СМИ неоднократно писали, что у Путина возможно есть двойники, которые заменяют его на публичных мероприятиях. Все потому, что президент страны-агрессора часто проводит официальные встречи, имеет переговоры с иностранными лидерами и постоянно "на виду" у россиян.

Сам Путин отрицал наличие дублера: "Это все сказки. У меня нет двойников. Зачем они мне?".

Какой рейтинг имеет Путин в России сейчас? Доверие россиян к президенту Владимиру Путину продолжает снижаться. По состоянию на февраль 2020 года его рейтинг упал до 35%. А это почти вдвое меньше, чем было в 2017 году.



Поддерживают Путина и его агрессивную политику также всего треть россиян – 35%.