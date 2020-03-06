Хай краще буде стабільність, – Путін прокоментував можливу зміну влади у Росії

Російський президент Володимир Путін заявив, що для нього стабільність у країні є значно важливішою, ніж змінюваність влади. За його словами, передовсім потрібно забезпечити стабільність, а вже тоді важливо буде забезпечити змінюваність влади.

У такий спосіб Путін пояснив обговорення довкола поправок у російську конституцію, пише російський Інтерфакс.

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Зараз пропонується ліквідувати кількість термінів, на які президент може обиратися. Чому я не хочу скасовувати терміни? Я боюся не за себе, я з розуму не зійду. Справа не в мені. Ми ж робимо поправки до конституції навіть не на 5 і не на 10 років, а, щонайменше, років на 30 або 50,

– підкреслив російський президент.

За його словами, зараз для Росії і росіян найважливіше "орієнтуватися на майбутнє". Мовляв, зараз стабільність і спокійний розвиток країни значно важливіші, ніж змінюваність влади.

"Та потім, коли країна набере більше впевненості в собі, ресурсів, жирку, тоді однозначно потрібно забезпечити змінюваність влади. А зараз взяти і прибрати з конституції обов'язкову змінюваність не можу, мені це не подобається", – заявив Володимир Путін.

Крім того, він віджартувався, що від такої роботи, яку він виконує, неможливо втомитися, а також заявив, що вдячний людям, які дотримуються його позиції щодо змінюваності влади у Росії.

Справа не в тому, що я втомився або хочу піти кудись. Будь-яка людина, якби вона виявилася у моїй ситуації, я упевнений, сприйме це не просто як роботу, а як долю, і тому я до цього так і ставлюся,

– резюмував володар Кремля.

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Як Путін намагається втриматися за владу

Річ у тім, що нині у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв.

Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Втім у 2024 році закінчуються черговий другий президентський термін Путіна, тож він запропонував скасувати обмеження щодо термінів президентства.