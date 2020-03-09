Путін передумав бути "вічним" президентом Росії

Російський президент Володимир Путін заявив, що для Росії важлива змінність влади, тому необхідно зберегти обмеженість кількості президентських термінів. Що цікаво, лише кілька днів перед тим він казав, що важливіше для Росії стабільність, а не змінність влади.

Нині у російському політикумі звучить багато пропозицій, серед яких і скасування обмеження термінів президентства, розповів Путін в інтерв'ю для фільму "Пролетівши над безоднею". Про це повідомляє Інтерфакс.

До слова Хай краще буде стабільність, – Путін прокоментував можливу зміну влади у Росії

Нічого незвичного тут немає. У багатьох державах немає обмеження термінів президентства. У тих же США з історичної точки зору лише нещодавно це було скасовано,

– заявив Володимир Путін.

За його словами, 32-ий президент США Франклін Рузвельт був обраний 4 рази, а до нього можна було обиратися необмежену кількість разів.

"Та все ж таки для того, щоб забезпечити змінність влади – а для нашої країни це важливо – буде краще, якщо кількість термінів буде обмеженою", – сказав володар Кремля.

Якою насправді була ситуація у США?В одному Путін точно не збрехав – до 1951 року у Штатах справді не було обмежень щодо термінів президентства. Втім у державі ще з часів Джорджа Вашингтона існувала політична традиція, що ніхто з президентів після другого терміну більше не балотувався.



Її у 1941 році порушив Франклін Рузвельт, ставши президентом третій термін поспіль. Саме після цього обмеження вирішили прописати законодавчо, аби у майбутньому уникнути таких випадків.

Крім того, російський президент висловив переконання, що устрій парламентської республіки є "абсолютно неприйнятним" для Росії.

Для того, щоб ситуація в країні була стабільною, потрібно мати стабільні, стійкі, століттями відпрацьовані механізми багатопартійної системи. Та навіть там, де вони століттями відпрацьовані, ми зараз бачимо великі збої,

– заявив Володимир Путін.

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Що Путін раніше говорив про змінність влади

Буквально кількома днями раніше лідер Кремля запевняв, що для Росії значно важливіше забезпечити стабільність у державі, а не змінність влади.

"Потім, коли країна набере більше впевненості в собі, ресурсів, жирку, тоді однозначно потрібно забезпечити змінюваність влади", – пояснював Путін.

Водночас він запевняв, що абсолютно не втомився від виконання обов'язків президента Росії. Мовляв, він не хоче нікуди іти, а будь-хто, хто опиниться на його місці, сприйматиме це не як роботу, а як долю.

Чому Путін робить настільки різні заяви?Зазвичай політики у такий спосіб намагаються "прощупати" ставлення суспільства до певних ідей. Імовірно, Путін у такий спосіб хоче дізнатися, чи підтримають його росіяни у п'ятий раз.



Як показують дослідження, росіян у цьому і справді потрібно ще переконати. Частка тих, хто хоче, щоб Путін залишився, і тих, хто чекає, що після четвертого терміну він таки піде, приблизно рівна – 45% проти 46%.

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Як Путін намагається втриматися за владу

Нині у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв.

Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Втім у 2024 році закінчуються черговий другий президентський термін Путіна, тож він запропонував скасувати обмеження щодо термінів президентства.