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      Тоталітарні режими закінчують однаково, – Зеленський про долю Путіна

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський про долю Путіна / www.theguardian.com

      Попри те, що Путін майже 20 років керує Росією, Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля довго не затримається на посаді.

      Адже "всі тоталітарні режими закінчують однаково", підкреслив Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

      Важливо Зеленського захочуть обрати на другий термін президентства, – Трофімов

      Звісно, там з'явиться новий президент. Звісно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково,
      – сказав Зеленський.

      Журналісти видання підкреслили, що Путін ніколи не допустить до влади у РФ такого, як Зеленський. Український президент додав, що не хоче, аби будь-де гинули люди: "Але ми повинні розуміти, що якщо хтось затягує пружину, то в якийсь момент вона порветься".

      Зеленський також зауважив, що епоха політичного аутсайдера тільки починається, згадавши про Дональда Трампа. А його власна політична кампанія може стати успішною у країнах, "де люди шукають ковток свіжого повітря".

      Довідка. Володимир Путін обирався на посаду президента РФ чотири рази. За законодавством РФ, президент не може обиратися на посаду довше, ніж на 2 терміни поспіль. Тому з 2008 по 2012 роки Путіна замінив Дмитро Медведєв, однак чинний президент РФ залишався при владі й міг контролювати всі процеси. Тож не дивно, якщо Путін може змінити законодавство, аби знов обратися президентом. 

      Головні тези з інтерв'ю Зеленського

      • Володимир Зеленський вважає, що новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем – повністю незалежний. А українські олігархи не мають ніякого впливу на уряд України.
      • Зміну старого складу Кабміну президент України пояснив необхідністю реакції на ефективність його роботи.
      • Курс України не змінюється від кадрових перестановок. Україна й надалі націлена на виконання реформ, співпрацю з МВФ, впровадження земельної реформи, розробку потрібного законопроєкту про банки, який не дозволить колишнім власникам повертати їх.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Дмитро Медведєв Володимир Путін Законодавство
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