Тоталитарные режимы заканчивают одинаково, – Зеленский о судьбе Путина

Несмотря на то, что Путин почти 20 лет руководит Россией, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля долго не задержится в должности.

Ведь "все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", подчеркнул Зеленский в интервью The Guardian.

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Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково,

– сказал Зеленский.

Журналисты издания подчеркнули, что Путин никогда не допустит к власти в РФ такого, как Зеленский. Украинский президент добавил, что не хочет, чтобы где гибли люди: "Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то рано или поздно она порвется".

Зеленский также отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив о Дональде Трампе. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, "где люди ищут глоток свежего воздуха".

Справка. Владимир Путин избирался на пост президента РФ четыре раза. По законодательству РФ, президент не может избираться на должность дольше, чем на 2 срока подряд. Поэтому с 2008 по 2012 годы Путина заменил Дмитрий Медведев, однако действующий президент РФ был тогда премьером и мог контролировать все процессы. Неудивительно, если Путин может изменить законодательство, чтобы вновь избраться президентом.

Главные тезисы из интервью Зеленского