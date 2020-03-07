Зеленского захотят избрать на второй срок президентства, – Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов считает, что украинцы захотят, чтобы Владимир Зеленский снова стал президентом в 2024 году.

Сергей Трофимов заявил в эфире одного из телеканалов, что это исключительно его личное мнение.

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Заместитель руководителя ОПУ пояснил, что Зеленский – это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, коллективе и команде.

Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя,

– считает Трофимов.

В то же время политик не знает, какое решение может принять Зеленский. "Каким будет его решение и его выбор... Наверное, нужно прожить эти 5 лет", – сказал Сергей Трофимов.

Какой рейтинг у Владимира Зеленского сейчас

Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к президенту был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. Сейчас рейтинг Зеленского существенно упал.



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