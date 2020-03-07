Зеленського захочуть обрати на другий термін президентства, – Трофімов

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть, щоб Володимир Зеленський знову став президентом у 2024 році.

Сергій Трофімов наголосив в ефірі одного з телеканалів, що це виключно його особиста думка.

До речі Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

Заступник керівника ОПУ пояснив, що Зеленський – це людина, яка давно й успішно працює у своєму напрямку, колективі і команді.

Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка – це шанс для країни мати такого керівника,

– вважає Трофімов.

Водночас політик не знає, яке рішення може прийняти Зеленський. "Яким буде його рішення та його вибір… Напевно, потрібно прожити ці 5 років", – сказав Сергій Трофімов.

Який рейтинг у Володимира Зеленського зараз

Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до президента був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг Зеленського суттєво впав.



Кого українці обрали би президентом сьогодні / Інфографіка 24 каналу

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