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      Зеленського захочуть обрати на другий термін президентства, – Трофімов

      - Читать новость на русском
      Трофімов вважає, що Зеленського оберуть на другий термін / pravda.com.ua

      Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть, щоб Володимир Зеленський знову став президентом у 2024 році.

      Сергій Трофімов наголосив в ефірі одного з телеканалів, що це виключно його особиста думка.

      До речі Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

      Заступник керівника ОПУ пояснив, що Зеленський – це людина, яка давно й успішно працює у своєму напрямку, колективі і команді.

      Він так само підходить до всіх процесів, і моя думка – це шанс для країни мати такого керівника,
      – вважає Трофімов.

      Водночас політик не знає, яке рішення може прийняти Зеленський. "Яким буде його рішення та його вибір… Напевно, потрібно прожити ці 5 років", – сказав Сергій Трофімов.

      Який рейтинг у Володимира Зеленського зараз

      Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до президента був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг Зеленського суттєво впав.

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      Кого українці обрали би президентом сьогодні / Інфографіка 24 каналу

      Більше про рейтинг Володимира Зеленського – читайте тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України
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