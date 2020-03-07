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      Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

      - Читать новость на русском
      Зеленський пояснив зміну старого Кабміну / bloombergquint.com

      Український президент Володимир Зеленський вважає, що новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем – повністю незалежний.

      Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Quint заявив, що українські олігархи не мають ніякого впливу на уряд України. Водночас президент зауважив, що олігархам належить 70% – 80% активів у цій країні.

      Зверніть увагу Як вплине на рейтинги Зеленського зміна уряду: думка соціолога

      Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов'язаний з одним із них. І вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти,
      – зауважив Зеленський.

      Довідка. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у минулому працював в компанії олігарха Ріната Ахметова. У 2017 – 2019 роках Шмигаль був заступником генерального директора з соціальних питань "ДТЕК Західенерго", директором "ДТЕК Бурштинська ТЕС" та виконував обов'язки заступника генерального директора з соціальних питань "ДТЕК Західенерго".

      Зміну старого складу Кабміну президент України пояснив необхідністю реакції на ефективність його роботи. За словами Зеленського, коли ви робите такі глибокі зміни в країні, "ви не можете зазнати невдачі".

      Мова йде не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас можуть вигнати з влади, а про те, що в України більше ніколи не буде можливості зробити це,
      – сказав президент.

      При цьому курс України не змінюється від кадрових перестановок. Володимир Зеленський наголосив, що Україна й надалі націлена на виконання реформ, співпрацю з МВФ, впровадження земельної реформи, розробку потрібного законопроєкту про банки, який не дозволить колишнім власникам повертати їх. 

      До речі Як світ реагує на призначення нового уряду в Україні

      Загалом Володимир Зеленський підкреслив, що не планує змінювати будь-яку людину в країні, яка працює чесно і ефективно.

      Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду. 

      Найважливішим пріоритетом в уряді Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.

      Новий Кабмін
      Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Президент України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук – новини Володимир Зеленський Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля
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