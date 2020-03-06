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      Як вплине на рейтинги Зеленського зміна уряду: думка соціолога

      - Читать новость на русском
      Рейтинги президента Зеленського залежать від роботи уряду / Офіційний сайт Президента України

      Є взаємозалежність зниження рейтингу президента Зеленського за підсумками роботи уряду Гончарука і Верховної Ради. Рейтинг влади складається з багатьох показників. Урядова складова – досить велика. Але новому уряду Шмигаля буде непросто.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник голови групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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      Президент Зеленський утримував певні показники, виходячи зі своїх людських якостей. Але громадяни очікують роботи і змін у державі. Питань до уряду Гончарука було багато. В першу чергу, до того, як вони комунікували з суспільством. В оцінках уряду 30% опитаних або не знали, хто очолює Кабмін, або їм було важко відповісти. Дивна ситуація для керівника уряду,
      – зауважує Любомир Мисів.

      Увага! Згідно опитування, проведеного групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року, лідером за довірою є президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють – 32%. Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс. Д.Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%, Ю.Бойку – 25% та 56% відповідно, С.Вакарчуку – 22% та 62%, О.Гончаруку – 20% та 53%.

      За словами соціолога, поки говорити про те, як оцінюватимуть уряд Шмигаля, важко. Нового прем’єра Шмигаля, вочевидь, знають ще менше, ніж Гончарука. А тим більше нових міністрів.

      Увага Я не профан в економіці, а самокат – не для Кабміну: Шмигаль про Гончарука

      "Противники Зеленського оцінюватимуть новий уряд, незалежно від того, хто буде прем’єром. Але протягом місяця оцінка буде. Часу на розкачку немає. Це буде проблемою для Шмигаля. Тому що доведеться починати працювати з негативу", – зазначає Мисів.

      Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

      4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

      Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

      Список оновленого уряду:


      Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля Новини України Володимир Зеленський Олексій Гончарук – новини Денис Шмигаль
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