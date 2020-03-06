Як вплине на рейтинги Зеленського зміна уряду: думка соціолога

Є взаємозалежність зниження рейтингу президента Зеленського за підсумками роботи уряду Гончарука і Верховної Ради. Рейтинг влади складається з багатьох показників. Урядова складова – досить велика. Але новому уряду Шмигаля буде непросто.

Таку думку 24 каналу висловив заступник голови групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Президент Зеленський утримував певні показники, виходячи зі своїх людських якостей. Але громадяни очікують роботи і змін у державі. Питань до уряду Гончарука було багато. В першу чергу, до того, як вони комунікували з суспільством. В оцінках уряду 30% опитаних або не знали, хто очолює Кабмін, або їм було важко відповісти. Дивна ситуація для керівника уряду,

– зауважує Любомир Мисів.

Увага! Згідно опитування, проведеного групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року, лідером за довірою є президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють – 32%. Рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс. Д.Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%, Ю.Бойку – 25% та 56% відповідно, С.Вакарчуку – 22% та 62%, О.Гончаруку – 20% та 53%.

За словами соціолога, поки говорити про те, як оцінюватимуть уряд Шмигаля, важко. Нового прем’єра Шмигаля, вочевидь, знають ще менше, ніж Гончарука. А тим більше нових міністрів.

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"Противники Зеленського оцінюватимуть новий уряд, незалежно від того, хто буде прем’єром. Але протягом місяця оцінка буде. Часу на розкачку немає. Це буде проблемою для Шмигаля. Тому що доведеться починати працювати з негативу", – зазначає Мисів.

Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

Список оновленого уряду:



Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу