Хто така Марина Лазебна, яка може стати міністеркою соціальної політики

На позачерговому засіданні Верховної Ради анонсовані кадрові зміни уряду. Так, подейкують, що на посаду міністра соцполітики буде призначена Марина Лазебна. 24 канал зібрав інформацію про те, де Лазебна працювала раніше.

Серед найголовнішого про Марину Лазебну – це досвід роботи головою Держслужби при Януковичі і головою Державної соціальної служби при Олексієві Гончаруку у 2019 році.

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Біографія Лазебної

Марині Лазебній – 45 років. Вона народилася у селі Пісківка на Київщині. Навчалась у Київському державному університеті Шевченка, який закінчила у 1998 році за спеціальністю "економіст – менеджер". Далі в неї почалася досить стрімка кар'єра.

У 2000 році Марина Лазебна обійняла посаду провідного спеціаліста управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ Міністерстві економіки України. Потім була призначена заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції України цього ж міністерства.

Через три роки перейшла на роботу до Секретаріату Кабінету Міністрів України, де була призначена головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, а згодом – головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці. Далі Марина Лазебна працювала на посаді помічника Міністра у відділі організації роботи віце-прем'єр-міністра Секретаріату Кабміну. Згодом обійняла посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

20 травня 2013 року Президентом України Віктором Януковичем була призначена головою Державної служби зайнятості України. Втім, менш ніж через рік, 5 березня 2014 року Кабінет міністрів України Арсенія Яценюка постановою ліквідував цю структуру.

Наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. Втім, уряд Олексія Гончарука вже 2 жовтня 2019 року звільнив з цієї посади.

Декларація Марини Лазебної

За найсвіжішою декларацією Лазебної, яку було подано напередодні, вона заробила 481 тисячу гривень за 2019 рік від підприємництва. Немає інформації щодо того, скільки Лазебна зберігає грошей у банку чи готівкою.

На половину із сином Лазебна володіє квартирою у Києві площею 63 квадрати. На Київщині у неї є також частина житлового будинку з надвірними будівлями площею 103 квадратні метри. Він у спільній власності із батьком. Також у спільній власності у них є квартира в рідному селі Лазебної Пісківці.

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У Лазебної в 100% власності є квартира в Росії площею 31, 7 квадратних метрів. Нею Марина Лазебна володіє з 2009 року. У декларації не зазначене місто, в якому саме ця квартира розташована.

В автопарку родини два елітні автомобілі: у чоловіка Audi Q7 за 2 мільйони 418 тисяч гривень, а у сина – Lexus RX 200T за 1 мільйон 656 тисяч гривень. Обидві машини відносно новенькі – 2017 року випуску.