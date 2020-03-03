Позачергове засідання Верховної Ради: все, що відомо на цей момент

Дмитро Разумков скликав позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня на вимогу президента Зеленського. На засіданні депутати розглядатимуть декілька питань, деякі з них можуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів України.

Президент Зеленський попросив скликати позачергове засідання парламенту, щоб "розблокувати" його роботу. Принаймні, про це заявив представник глави держави у Верховній Раді та віцеспікер Ради Руслан Стефанчук. Річ у тім, що робота парламенту останнім часом полягає лише у розгляді поправок до законопроєкту про ринок землі.

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Для чого Зеленський скликав позачергове засідання Ради

Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд.

Порядок денний парламенту, заявлений Верховною Радою

Розгляд проєкту закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році. Розгляд проєкту закону про внесення змін до закону України "Про національну безпеку України" щодо головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ. Розгляд проєкту закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони. Розгляд проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" (друге читання). Розгляд питання про Кабінет Міністрів України; Розгляд питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

Що про порядок денний розповів Стефанчук:

Він зауважив, що два питання, які винесли на порядок денний позачергового засідання Ради, стосуються розміщення іноземних військ в Україні та військових навчань. Також йтиметься про розмежування внутрішніх питань, пов’язаних із Генштабом і Міністерством оборони України.

Окрім того, нардепи, за словами Стефанчука, переглянуть питання, пов’язане з електронним декларуванням, оцінять дії уряду та заслухають правоохоронні органи.

Ротації в уряді

Прем’єр

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Найбільше суперечливої інформації зараз з’являється щодо звільнень та призначень в уряді. Так, крісло хитається навіть під очільником Кабінету Міністрів України Олексієм Гончаруком.

Спочатку у ЗМІ з’явилась інформація про те, що він поступиться місцем "політику з чималим стажем" Сергію Тігіпку. Серед інших імовірних кандидатів називали такі імена: Валерій Хорошковський – український бізнесмен і політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ; Арсен Аваков – теперішній міністр внутрішніх справ і Юрій Вітренко – директор розвитку бізнесу "Нафтогазу".



Кандидати на крісло прем'єр-міністра України/ інфографіка 24 каналу

Вже 2 березня Олексій Гончарук скликав брифінг, на якому заявив: жодної заяви про відставку він не писав. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.

Свою впевненість у тому, що Гончарук залишиться на посаді висловив і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Однак вже 3 березня його колега по партії Олександр Дубінський вразив заявою: Олексій Гончарук таки написав заяву про відставку і його в уряді, найімовірніше, замінить теперішній віцепрем’єр і міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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Кого ще можуть замінити у Кабміні

Окрім самого Гончарука, кадрові зміни можуть торкнутися Міністерство закордонних справ, МОЗ, Міністерство соцполітики, Міністерство окупованих територій, а також Офіс генпрокурора. Також Рада може розглянути питання призначення віцепрем’єра з питань промисловості та силового віцепрем’єра.

Той же Дубінський у своєму телеграм-каналі припустив, які міністерства чекають зміни:

Міністерство фінансів – його очільником може стати Ігор Уманський;

МОЗ;

Міністерство у справах ветеранів;

Міністерство розвитку громад та територій;

Міністерство аграрної політики;

Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Також за даними нардепа, у відставку піде очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

А ось у ЗМІ переконані, що зміни можуть торкнутися ще й Міністерства закордонних справ, а також – Міністерства оборони України. Замість Вадима Пристайка крісло глави МЗС можуть віддати віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитру Кулебі. А ось на місце Загороднюка претендують аж троє кандидатів – Андрій Таран, Андрій Сенченко та Михайло Коваль.

А ось збережуть свої посади, за припущенням Дубінського: Арсен Аваков – глава МВС, Денис Малюська – міністр юстиції, Ганна Новосад – міністерка освіти і науки, Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

До слова, про те, що Арсен Аваков точно збереже свою посаду і, можливо, навіть отримає підвищення раніше говорив ще один "слуга народу" Денис Монастирський.

Що буде з Рябошапкою та Ситником

У Верховній Раді вже зібрали 180 (зі 150 необхідних) підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Подання щодо висловлення недовіри Рябошапці подав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, він також ініціював збір підписів. Це питання можуть винести на розгляд парламенту 4 березня.

Ба більше – на вечірнє засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться напередодні позачергово засідання, запросили директора Національного антикорупційного бюро Ситника і генеральний прокурор Руслана Рябошапку.

Коли відбудеться позачергове засідання Ради

Парламент має зібратися на позачергове засідання ввечері 4 березня – о 16:00.

До цього фракція "Слуги народу" збереться на засідання 3 березня о 19:00. На ньому будуть присутні президент Володимир Зеленський і представники Офісу Президента. Саме під час цієї зустрічі, найімовірніше, депутатам "Слуги народу" озвучать головні пропозиції щодо міністерських портфелів в уряді та інших звільнень та призначень, зокрема, й у правоохоронних органах.