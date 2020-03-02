Зеленський прийде на позачергове засідання Ради: які питання розглядатимуть нардепи
На порядку денному позачергової сесії Верховної Ради будуть запропоновані для розгляду 6 основних питань. Сесію скликали для того, щоб розблокувати роботу парламенту, яка останнім часом полягає лише у розгляді поправок до законопроєкту про ринок землі.
Президент Зеленський, як і парламентарі, втомився від цього "борсання на місці". Про це в ефірі програми "Свобода слова" розповів представник глави держави у Раді та віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
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Два питання мають оборонний характер – вони стосуються розміщення іноземних військ в Україні, військових навчань. Також йтиметься про розмежування внутрішніх питань, пов’язаних з Генштабом і Міністерством оборони. Ще одне питання – ратифікація важливого для України договору,
– пояснив він.
Які ще питання розглядатиме Рада:
- Електронне декларування;
- Оцінка уряду;
- Нардепи заслухають правоохоронні органи.
Руслан Стефанчук також підтвердив: президент Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні, український лідер підтвердив йому це телефоном.
На запитання, чи будуть у Кабінеті Міністрів якісь зміни, він відповів:
Думаю, що основою цих змін буде насамперед надання оцінки діям уряду. Для Зеленського немає "своїх", близьких чи чужих людей. Не виключаю, що будуть зроблені серйозні кадрові зміни.
Ротації в уряді: які зміни чекають Кабмін Гончарука
- Наприкінці лютого низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. На цьому пості його може замінити політик із досвідом Сергій Тігіпко. Серед інших кандидатів на нібито вакантне місце: бізнесмен і урядовець часів Януковича Валерій Хорошковський, теперішній глава МВС Арсен Аваков та директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
- Далі ЗМІ почали писати про те, що Гончарук написав заяву на відставку, однак 2 березня під час власної пресконференції він спростував ці слова.
- Однак кадрові ротації в уряді неминучі, оскільки президент Зеленський скликав на 4 березня позачергову сесію Верховної Ради. Серед іншого, розглядатимуть і це питання.