Зеленський прийде на позачергове засідання Ради: які питання розглядатимуть нардепи

На порядку денному позачергової сесії Верховної Ради будуть запропоновані для розгляду 6 основних питань. Сесію скликали для того, щоб розблокувати роботу парламенту, яка останнім часом полягає лише у розгляді поправок до законопроєкту про ринок землі.

Президент Зеленський, як і парламентарі, втомився від цього "борсання на місці". Про це в ефірі програми "Свобода слова" розповів представник глави держави у Раді та віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Два питання мають оборонний характер – вони стосуються розміщення іноземних військ в Україні, військових навчань. Також йтиметься про розмежування внутрішніх питань, пов’язаних з Генштабом і Міністерством оборони. Ще одне питання – ратифікація важливого для України договору,

– пояснив він.

Які ще питання розглядатиме Рада:

Електронне декларування;

Оцінка уряду;

Нардепи заслухають правоохоронні органи.

Руслан Стефанчук також підтвердив: президент Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні, український лідер підтвердив йому це телефоном.

На запитання, чи будуть у Кабінеті Міністрів якісь зміни, він відповів:

Думаю, що основою цих змін буде насамперед надання оцінки діям уряду. Для Зеленського немає "своїх", близьких чи чужих людей. Не виключаю, що будуть зроблені серйозні кадрові зміни.

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