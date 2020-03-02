"Слуга народу" збереться перед позачерговою сесією Ради: обіцяють звільнення і призначення

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання. Нардепи обговорюватимуть питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради.

Засідання президентської партії відбудеться у вівторок, 3 березня. Про це заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

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Корнієнко також додав, що напередодні "Слуга народу" планує зібрати "малу" фракцію.

Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які йдуть… Можливо, завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися,

– сказав він.

Зі свого боку, його колега по фракції Арсеній Пушкаренко зазначив, що на засіданні партії 3 березня будуть розглядатися кадрові питання.

"З одного боку ,необхідно когось звільнити, з іншого – призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Стосовно самих кадрових питань у Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення", – розповів він.

Чому Зеленський скликає Раду 4 березня

Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 березня на вимогу Володимира Зеленського . Нардепи розглядатимуть:

допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань у 2020 році (проєкт закону №3003)

проєкт закону №3015 про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 1 березня 2020 року;

проєкт закону №0025 про ратифікацію рамкової угоди з Францією щодо закупівлі 20 патрульних катерів;

проєкт закону №2500д про внесення змін до закону "Про протидію корупції" (друге читання);

Рада також заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.

Про можливі звільнення у Кабінеті міністрів ЗМІ та політики повідомляють ще від кінця 2019 року. Оновленно Кабміну прогнозували на початку 2020 року, тому під час позачергового засідання Рада може розглянути звільнення кількох міністрів.

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Водночас джерела повідомляють, що можливою є відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Сам Гончарук інформацію про те, що написав заяву, наразі заперечує. ЗМІ при цьому пишуть, що президент уже розглядає кандидатури на його заміну.