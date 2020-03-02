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      "Слуга народу" збереться перед позачерговою сесією Ради: обіцяють звільнення і призначення

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      "Слуга народу" проведе засідання 3 березня / Getty images

      Фракція "Слуга народу" збирається на засідання. Нардепи обговорюватимуть питання, які винесуть під час позачергового засідання Верховної Ради.

      Засідання президентської партії відбудеться у вівторок, 3 березня. Про це заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

      Знайте більше: Разумков розповів, які питання розгляне Рада на позачерговому засіданні

      Корнієнко також додав, що напередодні "Слуга народу" планує зібрати "малу" фракцію.

      Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які йдуть… Можливо, завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися,
      – сказав він.

      Зі свого боку, його колега по фракції Арсеній Пушкаренко зазначив, що на засіданні партії 3 березня будуть розглядатися кадрові питання.

      "З одного боку ,необхідно когось звільнити, з іншого – призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Стосовно самих кадрових питань у Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення", – розповів він.

      Чому Зеленський скликає Раду 4 березня

      Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 березня на вимогу Володимира ЗеленськогоНардепи розглядатимуть:

      • допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань у 2020 році (проєкт закону №3003)
      • проєкт закону №3015 про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 1 березня 2020 року;
      • проєкт закону №0025 про ратифікацію рамкової угоди з Францією щодо закупівлі 20 патрульних катерів;
      • проєкт закону №2500д про внесення змін до закону "Про протидію корупції" (друге читання);
      • Рада також заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.

      Про можливі звільнення у Кабінеті міністрів ЗМІ та політики повідомляють ще від кінця 2019 року. Оновленно Кабміну прогнозували на початку 2020 року, тому під час позачергового засідання Рада може розглянути звільнення кількох міністрів. 

      Цікаво: Джокер поговорив з Гончаруком про відставку, Єрмака і Коломойського

      Водночас джерела повідомляють, що можливою є відставка прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Сам Гончарук інформацію про те, що написав заяву, наразі заперечує. ЗМІ при цьому пишуть, що президент уже розглядає кандидатури на його заміну. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Олександр Корнієнко Слуга народу Верховна Рада Новини політики
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