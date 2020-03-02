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      Разумков розповів, які питання розгляне Рада на позачерговому засіданні

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      Разумков: позачергове засідання Ради може затягнутися на 3-4 години / glavcom.ua

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час погоджувальної ради нагадав депутатам, що у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання, ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським. За словами спікера парламенту, до порядку денного включено одразу 6 питань.

      Саме ж засідання може розтягнутися на 3-4 години, спрогнозував Дмитро Разумков.

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      Порядок денний засідання достатньо насичений. Я думаю, що ми на це витратимо 3-4 години. Якщо піде швидше, то я сподіваюся на консолідовану та ефективну роботу всього парламенту,
      – підкреслив голова парламенту.

      Крім того, він запропонував скасувати засідання комітетів, які мали б відбутися о 14 годині 4 березня. Усе для того, щоб депутати могли відпочити і підготуватися до позачергового засідання, яке відбудеться о 16 годині того ж дня.

      Що розглядатиме Верховна Рада 4 березня

      • допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань у 2020 році (проєкт закону №3003;
      • проєкт закону №3015 про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 1 березня 2020 року;
      • проєкт закону №0025 про ратифікацію рамкової угоди з Францією щодо закупівлі 20 патрульних катерів;
      • проєкт закону №2500д про внесення змін до закону "Про протидію корупції" (друге читання);
      • Рада також заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.

      Водночас, парламент також розгляне питання Кабінету міністрів. Ймовірно, на ньому вирішуватимуть кадрові запитання – можуть звільнити кількох міністрів.

      До слова: Рада на позачерговому засіданні може звільнити Ситника і Рябошапку, – ЗМІ

      Кого з міністрів можуть замінити

      У ЗМІ з'явилася інформація, що кадрові зміни у Кабінеті Міністрів України можуть зачепити одразу 5 міністерств:

      • Міністерство закордонних справ;
      • Міністерство охорони здоров'я;
      • Міністерство соціальної політики;
      • призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
      • Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що у владній команді існує ідея "підсилити" Кабінет Міністрів України. Втім він наголосив, що поки рано говорити про те, кого саме можуть змінити, бо пропозиції "ще на столі".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Разумков Верховна Рада
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