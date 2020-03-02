Рада на позачерговому засіданні може звільнити Ситника і Рябошапку, – ЗМІ

У середу, 4 березня, Верховна Рада України збирається на позачергове засідання, на якому, зокрема, мають бути присутніми представники правоохоронних органів. Крім звітів правоохоронців, можливими є і кадрові зміни у керівництві НАБУ та Офісу генпрокурора.

Про можливі звільнення Артема Ситника та Руслана Рябошапки повідомляє видання "Лівий беріг" з посиланням на власні джерела.

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Щоправда очільник Офісу генпрокурора України заявив, що заяву за власним бажанням подавати не збирається, а усі ці розмови – неправда.

Також можливими є зміни у лавах заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Один з них Дмитро Нескромний буцімто написав Президенту України листа про "безпорядки в СБУ", зокрема, про неефективність роботи інших заступників.

Як стверджує видання, у відповідь Нескромного ввічливо попросили спробувати висловити усе це його колегам.

Які ще питання Рада може розглянути 4 березня

Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Втім сам голова уряду поки не писав заяви про власну відставку.

Крім того, можливі і зміни у низці міністерств:

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

призначення віцепрем'єра з питань промисловості;

Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.



Хто може замінити Олексія Гончарука на посту прем'єра / інфографіка 24 каналу