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      Рада на позачерговому засіданні може звільнити Ситника і Рябошапку, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка і Артем Ситник можуть піти у відставку / колаж 24 каналу

      У середу, 4 березня, Верховна Рада України збирається на позачергове засідання, на якому, зокрема, мають бути присутніми представники правоохоронних органів. Крім звітів правоохоронців, можливими є і кадрові зміни у керівництві НАБУ та Офісу генпрокурора.

      Про можливі звільнення Артема Ситника та Руслана Рябошапки повідомляє видання "Лівий беріг" з посиланням на власні джерела.

      Важливо! Зеленський скликає Раду на позачергове засідання: що розглядатимуть депутати

      Щоправда очільник Офісу генпрокурора України заявив, що заяву за власним бажанням подавати не збирається, а усі ці розмови – неправда.

      Також можливими є зміни у лавах заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Один з них Дмитро Нескромний буцімто написав Президенту України листа про "безпорядки в СБУ", зокрема, про неефективність роботи інших заступників.

      Як стверджує видання, у відповідь Нескромного ввічливо попросили спробувати висловити усе це його колегам.

      Які ще питання Рада може розглянути 4 березня

      Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Втім сам голова уряду поки не писав заяви про власну відставку.

      Крім того, можливі і зміни у низці міністерств:

      • Міністерство закордонних справ;
      • Міністерство охорони здоров'я;
      • Міністерство соціальної політики;
      • призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
      • Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

      Кабінет міністрів, хто може замінити Гончарука
      Хто може замінити Олексія Гончарука на посту прем'єра / інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: НАБУ Верховна Рада Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Артем Ситник
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