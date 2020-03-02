Рада на внеочередном заседании может уволить Сытника и Рябошапку – СМИ
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, должны присутствовать представители правоохранительных органов. Кроме отчетов правоохранителей, возможны и кадровые изменения в руководстве НАБУ и Офисе генпрокурора.
О возможных увольнениях Артема Сытника и Руслана Рябошапки сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.
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Правда руководитель Офиса генпрокурора Украины заявил, что заявление по собственному желанию подавать не собирается, а все эти разговоры – неправда.
Также возможны изменения в рядах заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Один из них Дмитрий Нескромный якобы написал Президенту Украины письмо о "беспорядках в СБУ", в частности, о неэффективности работы других заместителей.
Как утверждает издание, в ответ Нескромного вежливо попросили попытаться выразить все это его коллегам.
Какие еще вопросы Рада может рассмотреть 4 марта
Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятна отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Впрочем сам глава правительства пока не писал заявления о своей отставке.
Кроме того, возможны и изменения в ряде министерств:
- Министерстве иностранных дел;
- Министерстве здравоохранения;
- Министерстве социальной политики;
- Назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
- Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.
Кто может заменить Алексея Гончарука на посту премьера / инфографика 24 канала