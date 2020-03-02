Рада на внеочередном заседании может уволить Сытника и Рябошапку – СМИ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, должны присутствовать представители правоохранительных органов. Кроме отчетов правоохранителей, возможны и кадровые изменения в руководстве НАБУ и Офисе генпрокурора.

О возможных увольнениях Артема Сытника и Руслана Рябошапки сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

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Правда руководитель Офиса генпрокурора Украины заявил, что заявление по собственному желанию подавать не собирается, а все эти разговоры – неправда.

Также возможны изменения в рядах заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Один из них Дмитрий Нескромный якобы написал Президенту Украины письмо о "беспорядках в СБУ", в частности, о неэффективности работы других заместителей.

Как утверждает издание, в ответ Нескромного вежливо попросили попытаться выразить все это его коллегам.

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Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятна отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Впрочем сам глава правительства пока не писал заявления о своей отставке.

Кроме того, возможны и изменения в ряде министерств:

Министерстве иностранных дел;

Министерстве здравоохранения;

Министерстве социальной политики;

Назначение вице-премьера по вопросам промышленности;

Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.



Кто может заменить Алексея Гончарука на посту премьера / инфографика 24 канала