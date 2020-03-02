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      Рада на внеочередном заседании может уволить Сытника и Рябошапку – СМИ

      - Читати новину українською

      В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, должны присутствовать представители правоохранительных органов. Кроме отчетов правоохранителей, возможны и кадровые изменения в руководстве НАБУ и Офисе генпрокурора.

      О возможных увольнениях Артема Сытника и Руслана Рябошапки сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

      Важно! Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что будут рассматривать депутаты

      Правда руководитель Офиса генпрокурора Украины заявил, что заявление по собственному желанию подавать не собирается, а все эти разговоры – неправда.

      Также возможны изменения в рядах заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Один из них Дмитрий Нескромный якобы написал Президенту Украины письмо о "беспорядках в СБУ", в частности, о неэффективности работы других заместителей.

      Как утверждает издание, в ответ Нескромного вежливо попросили попытаться выразить все это его коллегам.

      Какие еще вопросы Рада может рассмотреть 4 марта

      Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятна отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Впрочем сам глава правительства пока не писал заявления о своей отставке.

      Кроме того, возможны и изменения в ряде министерств:

      • Министерстве иностранных дел;
      • Министерстве здравоохранения;
      • Министерстве социальной политики;
      • Назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
      • Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      Кабінет міністрів, хто може замінити Гончарука
      Кто может заменить Алексея Гончарука на посту премьера / инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики НАБУ Верховная Рада Руслан Рябошапка Артем Сытник
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