Гончарук про свою відставку: Жодних заяв не писав

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 2 березня повідомив, що не писав заяву про відставку. Те ж саме він казав і під час попереднього брифінгу за підсумками роботи уряду, який відбувся 26 лютого.

Прем'єр Гончарук наголосив, що станом на 2 березня він не писав жодних заяв.

Важливо: Гончарук не писав заяви, але депутати готуються розглядати його відставку, – журналіст

Водночас він додав, що відбудуться певні консультації щодо його відставки. Швидше за все, це відбудеться під час позачергового засідання Верховної Ради у середу, 4 березня. Раніше саме Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову скликати позачергове засідання. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.

Жодних заяв станом на цю хвилину я не писав. Очевидно, що у нас будуть щодо цього (відставки, – 24 канал) консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні, я більше нічого коментувати не хочу,

– заявив Гончарук.

На питання, чи пов'язана його відставка з олігархом Ігорем Коломойським, Гончарук відмовився відповідати. Він пояснив, що не хоче "вішати ярлики й плодити зайві конфлікти".

Зверніть увагу! Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Коломойський був вкрай не задоволений кадровими змінами у "Центренерго", які зробив Гончарук. Своє незадоволення олігарх нібито висловив Зеленському, а той "викликав Гончарука на килим".

Що відомо про нібито відставку Гончарука: головне

28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

Сам Гончарук наголосив, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков додав, що така заява від голови уряду ще не надходила.

Тим часом ЗМІ висувають можливі кандидатури політиків, які могли б замінити Гончарука на посаді. Головними претендентами, на думку медіа, є Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков та Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу