Гончарук про свою відставку: Жодних заяв не писав
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу 2 березня повідомив, що не писав заяву про відставку. Те ж саме він казав і під час попереднього брифінгу за підсумками роботи уряду, який відбувся 26 лютого.
Прем'єр Гончарук наголосив, що станом на 2 березня він не писав жодних заяв.
Важливо: Гончарук не писав заяви, але депутати готуються розглядати його відставку, – журналіст
Водночас він додав, що відбудуться певні консультації щодо його відставки. Швидше за все, це відбудеться під час позачергового засідання Верховної Ради у середу, 4 березня. Раніше саме Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову скликати позачергове засідання. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та правоохоронні органи.
Жодних заяв станом на цю хвилину я не писав. Очевидно, що у нас будуть щодо цього (відставки, – 24 канал) консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні, я більше нічого коментувати не хочу,
– заявив Гончарук.
На питання, чи пов'язана його відставка з олігархом Ігорем Коломойським, Гончарук відмовився відповідати. Він пояснив, що не хоче "вішати ярлики й плодити зайві конфлікти".
Зверніть увагу! Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Коломойський був вкрай не задоволений кадровими змінами у "Центренерго", які зробив Гончарук. Своє незадоволення олігарх нібито висловив Зеленському, а той "викликав Гончарука на килим".
Що відомо про нібито відставку Гончарука: головне
- 28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.
- Сам Гончарук наголосив, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков додав, що така заява від голови уряду ще не надходила.
- Тим часом ЗМІ висувають можливі кандидатури політиків, які могли б замінити Гончарука на посаді. Головними претендентами, на думку медіа, є Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков та Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.