Гончарук не подавав заяви на відставку, – Разумков

Таку інформацію повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на самого Дмитра Разумкова.

До теми: Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

Станом на сьогодні (1 березня – 24 канал) жодних заяв до Верховної Ради не надходило,

– сказав Разумков журналістам.

Разумков зазначив, що на позачерговому засіданні звітуватимуть перед парламентом Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України та Офіс генерального прокурора.

На 3 березня Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту. Серед пуктів у порядку денному питання Кабінету Міністрів. ЗМІ та політичні аналітики припускають, що стосуватиметься це зокрема прем'єра Олексія Гончарука.

Цікаво. Українці почали гірше ставитися до дій уряду. Так, у порівнянні з груднем 2019 року, у лютому позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Так, 44% опитаних, думає, що треба відправити у відставку чинний склад Кабінету Міністрів.

Що відомо про можливу відставку Гончарука

У п'ятницю, 28 лютого, українські засоби масової інформації повідомили, буцімто прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

ЗМІ також повідомили, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.

Також вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука:

Сергій Тігіпко;

Валерій Хорошковський;

Арсен Аваков;

Юрій Вітренко.



Хто може замінити Гончарука на посту прем'єр-міністра / інфографіка 24 каналу

Не перша інформація про відставку

Це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Запис наробив скандалу у мережі через вислів Гончарука, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".

Тоді Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, прате вранці 17 січня він подав заяву на звільнення Зеленському. Однак за чинним законодавством, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада.