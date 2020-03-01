Гончарук не подавал заявления на отставку, – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о возможной отставке премьера Алексея Гончарука. Говорит: такое заявление от главы правительства еще не поступало.

Такую информацию сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на самого Дмитрия Разумкова.

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По состоянию на сегодня (1 марта – 24 канал) никаких заявлений в Верховную Раду не поступало,

– сказал Разумков журналистам.

Разумков отметил, что на внеочередном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора.

На 3 марта Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента. Среди пунктов в повестке дня, вопросы Кабинета Министров. СМИ и политические аналитики предполагают, что коснется это в частности премьера Алексея Гончарука.

Интересно. Украинцы стали хуже относиться к действиям правительства. Так, по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. 44% опрошенных, думает, что нужно отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.

Что известно о возможной отставке Гончарука

В пятницу, 28 февраля, украинские средства массовой информации сообщили, что якобы премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него.

СМИ также сообщили, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.

Также уже появился список вероятных кандидатов на замену Гончарука:

Сергей Тигипко;

Валерий Хорошковский;

Арсен Аваков;

Юрий Витренко.