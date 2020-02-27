Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку: опрос

Украинцы стали хуже относиться к действиям правительства. Так, по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%.

Работу Кабинета Министров Украины, который возглавляет Алексей Гончарук, одобряет лишь 21% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводил КМИС.

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Так, относительное большинство опрошенных, а это – 44%, думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров. В то же время, только 37% думают, что правительство во главе с Гончаруком еще должно работать.

Работу правительства как "очень плохое" оценивают 27% респондентов, "твердую тройку" ему ставят 37% опрошенных. По мнению лишь 3%, правительство работает "очень хорошо".



Украинцы считают, что Кабмину Гончарука пора в отставку/ КМИС

Самое высокое одобрение работы Кабинета Министров украинцами (51%) было зафиксировано в октябре 2019 года, после месяца его работы. После этого отношение только ухудшалось. В феврале действия правительства не одобряют 66% украинцев.



Как действия Кабинета Министров оценивают украинцы/ КМИС