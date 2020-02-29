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      Гончарук не писав заяви, але депутати готуються розглядати його відставку, – журналіст

      -
      Після схвалення Радою програми дій уряду у Гончарука є річний імунітет на посту прем'єра / фото: Кабмін

      Журналіст Роман Кравець у своєму особистому телеграм-каналі повідомив, буцімто Прем'єр-міністр України у закритому чаті запевнив міністрів, що не писав заяви про власну відставку.

      Водночас депутати готуються відправити його у відставку у середу, 4 березня, написав Роман Кравець.

      До слова: Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

      У цьому контексті є одразу декілька важливих аспектів, від яких може залежати можливість зміни керівника українського уряду.

      Найперерше, у чинного прем'єра є річний імунітет після того, як Верховна Рада підтримала його програму дій. Парламент проголосував за програму дій Кабміну Гончарука 30 вересня 2019 року.

      У такому разі прем'єр-міністр може піти у відставку, лише коли парламент підтримає його власну заяву про відставку. Якщо такої він не писав, то і хвилюватися не було б чого, але є одне "але".

      Ще 17 січня Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про відставку. Втім зробив він це не на ім'я голови Верховної Ради, як передбачено законодавством, а на ім'я президента України.

      Тоді сам Гончарук це пояснив дуже просто – після гучного скандалу з його прослуховуванням він буцімто хотів показати президенту свою вірність і довіру.

      Отже виходить, що тепер усе разом з заявою прем'єра у руках Володимира Зеленського. Втім поки незрозуміло, чи може Рада приступити до розгляду заяви, написаної на ім'я президента, але не голови Верховної Ради.

      Що відомо про можливу відставку Гончарука

      У п'ятницю, 28 лютого, українські засоби масової інформації повідомили, буцімто прем'єр Олексій Гончарук повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

      ЗМІ також повідомили, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.

      Також вже з'явився список з імовірними кандидатами на заміну Гончарука:

      • Сергій Тігіпко;
      • Валерій Хорошковський;
      • Арсен Аваков;
      • Юрій Вітренко.

      Кабінет Міністрів України, майбутній прем'єр
      Хто може замінити Гончарука на посту прем'єр-міністра / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Олексій Гончарук Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Кабінет Міністрів України
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