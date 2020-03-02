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      Думаємо підсилити Кабмін: Гончарук прокоментував можливі відставки міністрів

      - Читать новость на русском
      Гончарук: поки зарано говорити, хто саме з міністрів піде у відставку / rbc.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у понеділок, 2 березня, прокоментував можливі зміни керівників низки міністерств. Він заявив, що у владній команді є бажання "серйозно підсилити уряд".

      Це командне рішення, яке, зокрема, залежить від президента і депутатів у парламенті, наголосив Гончарук під час свого брифінгу.

      Важливо! Гончарук про свою відставку: Жодних заяв не писав

      Яким буде фінальне рішення – я б зараз не хотів коментувати, тому що воно зараз ще на столі. Говорити про те, кого ми плануємо замінити, а кого ні, як на мене, трохи зарано,
      – резюмував прем'єр.

      Кого з міністрів можуть замінити

      У середу, 4 березня, Рада збирається на позачергове засідання, на якому, зокрема, може розглянути зміни голів низки міністерств. У ЗМІ з'явилася інформація, що кадрові зміни у Кабінеті Міністрів України можуть зачепити одразу 5 міністерств:

      • Міністерство закордонних справ;
      • Міністерство охорони здоров'я;
      • Міністерство соціальної політики;
      • призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
      • Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

      До слова, нині існує єдине Міністерство ветеранів, окупованих територій та переселенців. Втім останнім часом у владі є ідея розділити його, як це було до серпня 2019 року. Прем'єр Олексій Гончарук раніше вже підтвердив, що є ідея призначити Резнікова головою нового старого МінТОТ.

      Щодо імовірних кандидатів на призначення також відомо, що замінити Вадима Пристайка на посаді голови голови МЗС може чинний віцепрем'єр Дмитро Кулеба.

      Також є інформація, що кадрові зміни можуть зачепити і голів Міністерства оборони та Міністерства фінансів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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