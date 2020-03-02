У "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра

Всередині президентської фракції "Слуга народу" наразі розглядають одного потенційного кандидата на посаду прем’єр-міністра. Ним є новопризначений віцепрем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль.

Під час запланованого на 3 березня засідання фракції обговорять низку міністрів. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, пише "УНН".

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Нардеп наголосив, що кадрові зміни в уряді і можлива відставка нинішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука – найактуальніше питання.

По багатьом міністрам завтра буде стояти питання. Насправді, по кандидатурам – хто саме точно піде, сказати зараз дуже тяжко, тому що по багатьом кандидатурам накопичилось багато негативу, який може реалізуватись у відставку. Головне – щоб модель уряду, який залишиться, а тим паче нового уряду, була більш ефективною,

– сказав він.

Монастирський, зазначив, що серед членів Кабміну, які можуть залишитись в уряді, – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і нещодавно призначений віцепрем’єр Денис Шмигаль. Натомість "по всіх інших міністрах" триває обговорення – завтра має бути "фінальне рішення".

Нардеп також не заперечив, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра.

"Зараз багато варіантів обговорюється. Це (Денис Шмигаль – 24 канал) – один із варіантів. Але, насправді, фінальне обговорення має відбутись саме завтра – на фракції. Тому я думаю, що вже після того, як фракція обговорить і буде прийняте якесь рішення, можна буде говорити про рішення", – сказав нардеп.

Голова комітету наголосив, що у фракції на посаду прем'єра розглядають лише кандидатуру Шмигаля.

Те, що ми зараз обговорюємо у розмовах між депутатами протягом цих днів, то наразі серед народних депутатів фракції "Слуга народу" інших кандидатур не розглядається,

– додав він.

Ймовірна відставка Гончарука: що треба знати

Українські ЗМІ поширили інформацію про те, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Причина – постійне повідомлення про пошук йому заміни та відсутність реакції з боку Володимира Зеленського.

повторно написав заяву Сам Гончарук, коментуючи це, наголосив – ніяких заяв не писав і з президентом не говорив. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков додав , що така заява від голови уряду ще не надходила.

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Водночас ЗМІ висувають можливі кандидатури політиків, які могли б замінити Гончарука на посаді. Головними претендентами, на думку медіа, є Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Серед інших кандидатур – Арсен Аваков та Юрій Вітренко. Останній спростував чутки, що він найближчим часом може очолити Кабмін.