В "Слуге народа" рассматривают единого кандидата на премьера

Внутри президентской фракции "Слуга народа" рассматривают одного потенциального кандидата на должность премьер-министра. Им является новоназначенный вице-премьер-министр Украины, министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль.

Во время запланированного на 3 марта заседания фракции обсудят ряд министров. Об этом сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, пишет "УНН".

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Нардеп подчеркнул, что кадровые изменения в правительстве и возможная отставка нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука – актуальный вопрос.

По многим министрам завтра будет стоять вопрос. На самом деле, по кандидатурам – кто точно уйдет, сказать сейчас очень тяжело, потому что по многим кандидатурам накопилось много негатива, который может реализоваться в отставку. Главное – чтобы модель правительства, которое останется, а тем более нового правительства, была более эффективной,

– сказал он.

Монастырский отметил, что среди членов Кабмина, которые могут остаться в правительстве, – министр внутренних дел Арсен Аваков и назначенный недавно вице-премьер Денис Шмыгаль. Зато "по всем другим министрам" продолжается обсуждение – завтра должно быть "финальное решение".

Нардеп также не исключил, что на заседании состоится возможно обсуждение Дениса Шмыгаля в роли нового премьера.

"Сейчас много вариантов обсуждается. Это (Денис Шмигаль – 24 канал) – один из вариантов. Но, на самом деле, финальное обсуждение должно состояться именно завтра – на фракции. Поэтому я думаю, что уже после того, как фракция обсудит и будет принято какое-то решение, можно будет говорить о решении", – сказал нардеп.

Председатель комитета подчеркнул, что во фракции на пост премьера рассматривают кандидатуру Шмыгаля.

То, что мы сейчас обсуждаем в разговорах между депутатами в течение этих дней, то сейчас среди народных депутатов фракции "Слуга народа" других кандидатур не рассматривается,

– добавил он.

Вероятная отставка Гончарука: что надо знать

Украинские СМИ распространили информацию о том, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Причина – постоянное сообщение о поиске ему замены и отсутствие реакции со стороны Владимира Зеленского.



Сам Гончарук, комментируя это, отметил, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.

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В то же время СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на посту. Главными претендентами, по мнению медиа, является Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.