"Слуга народа" соберется перед внеочередной сессией Рады: обещают увольнения и назначения

Фракция "Слуга народа" собирается на заседание. Нардепы будут обсуждать вопросы, которые вынесут во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Заседание президентской партии состоится во вторник, 3 марта. Об этом заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

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Корниенко также добавил, что накануне "Слуга народа" планирует собрать "малую" фракцию.

Будем следить дальше за развитием событий, за теми консультациями, которые идут... Возможно, завтра будет собираться большая фракция. Будем смотреть,

– сказал он.

Со своей стороны, его коллега по фракции Арсений Пушкаренко отметил, что на заседании партии 3 марта будут рассматриваться кадровые вопросы.

"С одной стороны, необходимо кого-то уволить, с другой – назначить. Мы понимаем, что будет обсуждение. Относительно самих кадровых вопросов в Кабмине, то завтра в 9:00 собирается фракция, и на фракции мы будем обсуждать те или иные кандидатуры или видение", – рассказал он.

Почему Зеленский созывает Раду 4 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 4 марта по требованию Владимира Зеленского. Нардепы будут рассматривать:

допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений в 2020 году (проект закона №3003)

проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 1 марта 2020 года;

проект закона №0025 "о ратификации рамочного соглашения с Францией по закупке 20 патрульных катеров";

проект закона №2500д о внесении изменений в закон "О противодействии коррупции" (второе чтение);

Рада также заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

О возможных увольнениях в Кабинете министров СМИ и политики сообщают еще от конца 2019 года. Обновление Кабмина прогнозировали в начале 2020 года, поэтому во время внеочередного заседания Рада может рассмотреть увольнение нескольких министров.

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В то же время источники сообщают, что возможна отставка премьер-министра Алексея Гончарука. Сам Гончарук информацию о том, что написал заявление, пока отрицает. СМИ при этом пишут, что президент уже рассматривает кандидатуры на его замену.